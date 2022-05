Κόσμος

Πούτιν: Το ΝΑΤΟ δημιούργησε απειλές στα σύνορά μας

Οι πολυαναμενόμενες δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου από την Κόκκινη Πλατεία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επικαλέστηκε σήμερα τον ηρωισμό των Σοβιετικών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να παροτρύνει τον στρατό του να νικήσει στην Ουκρανία.

Απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους στρατιώτες στην Κόκκινη Πλατεία για την 77η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, ο Πούτιν καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε εξωτερικές απειλές για την αποδυνάμωση και τη διάσπαση της Ρωσίας και επανέλαβε γνωστά επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει να δικαιολογήσει την εισβολή του -ότι το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές ακριβώς δίπλα στα σύνορα της χώρας.

Ο Πούτιν τόνισε ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποφευχθεί «η επανάληψη της φρίκης ενός νέου παγκόσμιου πολέμου».

Απευθύνθηκε απευθείας στους στρατιώτες που πολεμούν στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία έχει δεσμευθεί να «απελευθερώσει» από το Κίεβο.

«Η υπεράσπιση της Πατρίδας, όταν αποφασίζεται η μοίρα της, ήταν ανέκαθεν ιερή», δήλωσε. «Σήμερα πολεμάτε για τον λαό μας στο Ντονμπάς, για την ασφάλεια της Ρωσίας, για την πατρίδα μας».





Η 11λεπτη ομιλία του Πούτιν κατά την 75η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν περιλάμβανε καμία αξιολόγηση για την πρόοδο του πολέμου ούτε κάποια ένδειξη για πόσο ακόμα μπορεί να συνεχιστεί η σύγκρουση.

