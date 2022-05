Life

“Άγριες Μέλισσες”: Αποκαλύψεις και μπλεξίματα στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η προσπάθεια των Σεβαστών να κερδίσουν χρόνο για το αεροδρόμιο πέφτει στο κενό. Ο Δούκας και η Μυρσίνη αποφασίζουν να προχωρήσουν σ’ ένα παράτολμο σχέδιο, προκειμένου να μη χάσουν την περιουσία τους. Η Πηνελόπη ανακαλύπτει μια σημαντική πληροφορία στην ατζέντα του Μελέτη, ενώ η παράνομη σχέση της Κορίνας και του Μπάμπη θα αποκαλυφθεί σε ένα άτομο της οικογένειας Μεγαρίτη. Ο Νικηφόρος αποφασίζει να μπλέξει στην υπόθεση της έκθεσης του Ξανθού.

