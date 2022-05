Πολιτική

Τσίπρας: αντί για κοινωνική στήριξη, η κυβέρνηση συνεχίζει το μεγάλο φαγοπότι

"Πυρά" από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.

«Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση τη χειρότερη στιγμή για τον τόπο. Τούτες τις δύσκολες εποχές που χρειάζεται κοινωνική προστασία, στήριξη, έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει το μεγάλο φαγοπότι εφορμώντας στον δημόσιο πλούτο, όπως ακριβώς έκαναν όταν χρεοκόπησαν τον τόπο, και ξαναπιάσαν το νήμα απ' το 2015», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την επίσκεψή του στην αγορά των Χανίων, απ' όπου ξεκίνησε την περιοδεία του στην Κρήτη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε ότι «πάνω που βγάλαμε το κεφάλι έξω απ' το νερό αφήνοντας το χρέος ρυθμισμένο, τα δημόσια ταμεία ισχυρά, τη χώρα έξω απ' τα μνημόνια, ξανάρθανε να ξεκινήσουν το μεγάλο φαγοπότι του δημόσιου πλούτου με τα γαλάζια golden boys, με τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που σήμερα τις πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής».

Σχολίασε, δε, «το ότι αυτή η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή είναι πια κοινώς αποδεκτό. Ακόμα και χτες, στο συνέδριο της ΝΔ, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έστειλαν αυτό το μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη». Το θέμα είναι, όπως ανέφερε, «ότι όσο γρηγορότερα υπάρξει πολιτική αλλαγή τόσο το καλύτερο για τον τόπο, γιατί κάθε μέρα που περνάει οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι και επιβαρύνεται ο δημόσιος προϋπολογισμός».

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε «όλους τους πολίτες να δώσουν αυτό το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής, κυρίως τους προοδευτικούς πολίτες, τους δημοκρατικούς πολίτες, εδώ από την Κρήτη κοιτίδα των δημοκρατικών αγώνων». Τους κάλεσε την ερχόμενη Κυριακή «να προσέλθουν στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δίνοντας το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής». «Για να επισπεύσουμε τις πολιτικές εξελίξεις και να δώσουμε προοπτική, ανάσα, ελπίδα στον τόπο με μια προοδευτική κυβέρνηση», τόνισε.

Τέλος, ερωτηθείς ποια είναι η στόχευση για τις εκλογές της Κυριακής απάντησε: «Όσο καλύτερα τόσο δυνατότερα».

Κόντρα Οικονόκου - Ηλιόπουλου

Γ. Οικονόμου: Ο Τσίπρας επί 15 χρόνια που είναι αρχηγός

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα από τα Χανιά, τον κατηγόρησε ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και είπε ότι το μόνο που έχει προσφέρει τα 15 χρόνια που είναι αρχηγός, «είναι ψέματα και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι εάν συνέκρινε την κυβέρνηση της ΝΔ με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ "θα βάζαμε πολύ χαμηλά τον πήχη".

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι «ο κ. Τσίπρας, έχοντας απολέσει κάθε επαφή με την κοινωνία και την πραγματικότητα και ζώντας στον δικό του κομματικό μικρόκοσμο, αρνείται να δεχτεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι η Ελλάδα διαθέτει μια ικανή και αποτελεσματική κυβέρνηση μέσα στη χειρότερη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο διεθνή συγκυρία».

Τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνηση «στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και προσπαθεί να αντιμετωπίζει δραστικά όλα τα μεγάλα προβλήματα» αναφέροντας ως παράδειγμα την κυβερνητική πολιτική κατά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση. «Το έκανε στη διάρκεια της πανδημίας, το κάνει και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας:

«Ο κ. Τσίπρας, αδυνατώντας να μιλήσει επί της ουσίας για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, άρχισε πάλι τις προσφιλείς του θεωρητικολογίες και τα Tsipronomics. Είναι ένας πολιτικός που επί 15 χρόνια που είναι αρχηγός, το μόνο που έχει προσφέρει είναι ψέματα και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

ΥΓ. Θα βάζαμε πολύ χαμηλά τον πήχη αν η σύγκριση γινόταν με την κυβέρνηση του, την οποία θυμούνται με αποστροφή και θυμηδία οι Έλληνες πολίτες».

Σε απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο αναφέρεται «Ο κ. Οικονόμου που χωρίς ντροπή διακινεί ψευδείς ειδήσεις για την ελευθερία του Τύπου στη χώρα, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει υποδείξεις στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Ο εκπρόσωπος του κόμματος που έχει χρεοκοπήσει τη χώρα, χρωστάει ως κόμμα 340 εκ στις τράπεζες και σήμερα συντονίζει τη λεηλασία του ελληνικού λαού είναι αστείο να μιλάει για σύγκριση οικονομικής πολιτικής. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι το 2015-2019 το ρεύμα όχι μόνο δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ αλλά μειώθηκε και ο ΦΠΑ στον κατώτατο συντελεστή. Αντιθέτως σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη συντονίζει τη λεηλασία της ελληνικής κοινωνίας και οι εκλεκτοί της παίρνουν bonus και χτίζουν παλάτια. Ο λογαριασμός Μητσοτάκη, σε αντίθεση με τα δάνεια της ΝΔ, θα πληρωθεί κανονικά».

