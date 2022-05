Πολιτική

Ουκρανία: άνοιξε ξανά η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία συμβολική κίνηση από το υπουργείο εξωτερικών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η ελληνική πρεσβεία άνοιξε πάλι τις πόρτες της στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Κένυας Ρέιτσελ Ομάμο.

Επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο ως επιτετραμμένος τοποθετήθηκε ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο τελευταίος διπλωμάτης που έφυγε από τη μαρτυρική πόλη της Μαριούπολης, γνωστοποίησε ο Νίκος Δένδιας.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα μέσω της πρεσβείας της στο Κίεβο και του προξενείου στην Οδησσό, βρίσκεται δίπλα στην ομογένεια, αλλά και δίπλα στον ουκρανικό λαό. Υπενθυμίζεται πως η ελληνική πρεσβεία είχε κλείσει στις 25 Φεβρουαρίου, μία μέρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Της άρπαξε μια περιουσία “πουλώντας” της απολύμανση του σπιτιού

Κρήτη: Συνελήφθη για την κακοποίηση 38 ζώων συντροφιάς

Θεσσαλονίκη: Έγκλημα με θύμα 46χρονο - Συνελήφθη ο γιος του