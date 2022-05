Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Χιλιάδες νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ τη Δευτέρα, ενώ μεγάλωση η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τη Δευτέρα είναι 2819. Στην Αττική διαγνώστηκαν 1201 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 293.

Η κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφέρεια

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





