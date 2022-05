Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 3χρονης: στα χέρια τεχνικής συμβούλου ο ιατρικός φάκελος

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η έρευνα.

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του 3χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από νοσηλεία αρχικά στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και εν συνεχεία στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, όπου κατέληξε ανήμερα της Πρωτομαγιάς.

Οι γονείς του κοριτσιού κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας - Τριανδρίας, με την οποία στρέφονται κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν παραλείψεις και ευθύνες γιατρών, ενώ εντολή να διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες νοσηλείας έδωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Ο ιατρικός φάκελος από το «Παπαγεωργίου» έχει παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα όπου κατατέθηκε η μήνυση και με εισαγγελική παρέμβαση δόθηκε εντολή να παραχωρηθούν αντίγραφα του φακέλου στην τεχνική σύμβολο που όρισε η οικογένεια του κοριτσιού. Αντίγραφα θα κοινοποιηθούν και στην ιατροδικαστή του ΑΠΘ που ερευνά την αιτία θανάτου και μέχρι στιγμής δεν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, όπως επίσης στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Υγείας.

Στο μεταξύ, στις 18 Μαΐου αναμένεται να υπάρξει συνάντηση των γονιών 3χρονης με τον υπουργό Υγείας, όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον της οικογενείας.

Υπενθυμίζεται ότι το άτυχο κοριτσάκι είχε εισαχθεί τη Μεγάλη Τρίτη στο «Παπαγεωργίου» με πρήξιμο στον αστράγαλο και χαμηλό πυρετό, ενώ λίγες ημέρες μετά, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Ύστερα από 11 μέρες νοσηλείας και καθώς η υγεία του δεν βελτιωνόταν, με τους γιατρούς να μην καταλήγουν σε ασφαλή ιατρική διάγνωση εξετάζοντας - σύμφωνα με το περιβάλλον της οικογένειας- ακόμη και την πιθανότητα της νόσου «Kawasaki», το κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωμένο στο «Ιπποκράτειο», όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

