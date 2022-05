Life

Ραίνει εικόνα της Παναγίας απο ελικόπτερο - Είχε σωθεί από ρουκέτες στην Καμπούλ (βίντεο)

Μία ιδιαίτερη περιφορά της εικόνας της Παναγίας γίνεται στον Αυλώνα.

Σχεδόν έθιμο έχει γίνει πλέον η συνήθεια αυτή του πιλότου, Μιχάλη Πουλικάκου να ραίνει με ροδοπέταλα από το ελικόπτερό του την εικόνα της Παναγίας ανήμερα της Κυριακής των Μυροφόρων στην Ιερά Κοινοβιακή Μονή Θεογεννήτορος στον Αυλώνα Αττικής.

Οι πιστοί δίνουν «ραντεβού» στο μοναστήρι του πιλότου για την ιδιαίτερη αυτή περιφορά της εικόνας της Παναγίας, που τα τελευταία χρόνια λόγω των μέτρων κορονοϊού είχαν ματαιωθεί.

Ο ίδιος είναι έγινε γνωστός σε όλη τη χώρα από την περιπέτεια που πέρασε στην Καμπούλ του Αφγανιστάν τον Ιανουάριο του 2018 όταν οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν στο ξενοδοχείο που διέμενε μαζί με άλλον έναν Έλληνα πιλότο. Εκείνη την ημέρα, έχασαν τη ζωή τους 85 άνθρωποι και οι δύο Έλληνες είχαν σωθεί από θαύμα.

Ο Μιχάλης Πουλικάκος έκανε την πρώτη του πτήση πάνω από το Μοναστήρι Θεογεννήτορος το 2004 και έκτοτε ραίνει από ψηλά την εικόνα της Παναγίας κάθε χρόνο.

