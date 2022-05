Κόσμος

Ημέρα της Ευρώπης: Ερντογάν - Τσαβούσογλου “πυροβολούν” την ΕΕ

Τι αναφέρουν σε “πύρινα” μηνύματα τους, ο Πρόεδρος και ο Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας, που επιθυμεί να ενταχθεί στην Ένωση.

Η ΕΕ βρίσκεται υπό την επιρροή βραχυπρόθεσμών πολιτικών κάποιων κρατών μελών, ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος υποστηρίζοντας πως ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί προειδοποίηση για Ευρώπη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε μήνυμα του, με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ότι ο πόλεμος έδωσε τη δυνατότητα στις χώρες να ενωθούν για την ειρήνη, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία, ενώ άφησε αιχμές εναντίον κρατών μελών.

«Είναι καιρός η ΕΕ, η οποία έχει απομακρυνθεί από τις ιδρυτικές της αξίες και βρίσκεται υπό την επιρροή των βραχυπρόθεσμων πολιτικών κάποιων κρατών μελών, να γράψει μια νέα ιστορία για τον εαυτό της με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτή η τραγωδία, που διαδραματίζεται στη μέση της Ευρώπης, μπροστά σε όλο τον κόσμο, αποτελεί προειδοποίηση για την ΕΕ. Τώρα, όπως και κατά την περίοδο που τέθηκαν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπάρχει ανάγκη για αλληλεγγύη, συνεργασία και το σημαντικότερο, για μία γεμάτη όραμα και θάρρος προοπτική», ανέφερε ο Ερντογάν.

Υποστήριξε ακόμη ό,τι ο πόλεμος αυτός επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το πόσο στρατηγικής σημασίας είναι η Τουρκία για την ΕΕ σε πολλούς τομείς, ιδίως στην ασφάλεια, τη μετανάστευση, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την ενέργεια.

Τσαβούσογλου: ορισμένοι στην ΕΕ παρουσιάζουν την Τουρκία ως αντίπαλο ή απειλή

Σε δικό του μήνυμα, με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου, οπότε τιμάται η Ημέρα της Ευρώπης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι η τραγωδία στην Ουκρανία είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για όλους μας. «Αυτός ο πόλεμος, ο οποίος θα αλλάξει ριζικά την αρχιτεκτονική ασφάλειας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, αποτελεί επίσης σημείο καμπής για το μέλλον της Ευρώπης», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «το ευρωπαϊκό εγχείρημα δοκιμάζεται σήμερα από πολλές απειλές».

«Ως υποψήφια χώρα και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι η χώρα κλειδί για την επίλυση όλων αυτών των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Αν και ορισμένες πλευρές, ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν τη χώρα μας ως αντίπαλο ή και απειλή κατά καιρούς, η Τουρκία έχει συνεισφέρει σημαντικά στη σταθερότητα και την ευημερία της ηπείρου κάνοντας πολλές θυσίες για την ασφάλεια της Ευρώπης τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Η Τουρκία συνεχίζει να ακολουθεί μια εποικοδομητική πολιτική για την ανάπτυξη συνεργασίας και διαλόγου σε όλους τους τομείς στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ, που είναι ο στρατηγικός της στόχος», αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

