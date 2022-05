Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: Η Ελλάδα έχει επιθετική και επεκτατική πολιτική

Νέο παραλήρημα του Τούρκου Υπ. Άμυνας, ο οποίος βλέπει τα γεγονότα με τον “παραμορφωτικό φακό” των τουρκικών προκλήσεων.

Το τουρκικό ναυτικό κατασκεύασε μια νέα προβλήτα στη Μερσίνα, βόρεια της Κύπρου, επεκτείνοντας την υπάρχουσα ναυτική του βάση. Στα εγκαίνια της βάσης βρέθηκε και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος προέβη σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της χώρας μας, την οποία κατηγόρησε για επιθετική πολιτική στο Αιγαίο, στην Μεσόγειο και ατην Κύπρο.

«Δυστυχώς, η Ελλάδα συνεχίζει τις επεκτατικές και επιθετικές της πολιτικές με τις προβοκατόρικες ενέργειες και τη ρητορική της. Κατά τη διάρκεια της άσκησης Tiger Meet, δώσαμε εντολή στην Πολεμική Αεροπορία μας να αποσυρθεί λόγω της ιδιοτελούς εκμετάλλευσης κάποιων θεμάτων στο FIR, στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, στο ζήτημα της περιοχής έρευνας και διάσωσης ή και στην προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η άσκηση ενάντια στα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα της Τουρκίας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός και ότι δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα νομικά συμφέροντά μας. Είμαστε αποφασισμένοι, με ισχυρή βούληση και ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα νομικά συμφέροντά μας», είπε ο Χουλουσί Ακάρ, κλιμακώνοντας την ένταση.

Όπως υπογράμμισε, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ο Αρχηγός του τουρκικού Ναυτικού Αντνάν Οζμπάλ, με την επέκταση της βάσης στη Μερσίνα, η Τουρκία ενισχύει τη μόνιμη παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Υπάρχει η ανάγκη της ενίσχυσης της συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης του Ναυτικού μας στις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ναυτικές βάσεις του Άκσαζ και της Μερσίνης θα ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές. Με τις νέες αυτές δυνατότητες, με την εγκατάσταση των πλοίων στη βάση της Μερσίνης, σχεδιάζεται η ενίσχυση της μόνιμης παρουσίας του Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο Οζμπάλ.

