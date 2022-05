Κόσμος

Φιλιππίνες: Νικητής των εκλογών ο Φερντινάντ Μάρκος

Με καταμετρημένο το 61% των ψήφων συγκεντρώνει διπλάσιο ποσοστό από την κυριότερη αντίπαλο του, Λένι Ρομπρέδο.

Ο Φερντινάντ Μάρκος ο νεότερος διατηρεί το ευρύ προβάδισμά του στην καταμέτρηση των ψήφων στις προεδρικές εκλογές των Φιλιππίνων με καταμετρημένο το 61% των ψηφοδελτίων, όπως δείχνουν ανεπίσημα στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.

Ο Μάρκος συγκεντρώνει 20 εκατομμύρια ψήφους έναντι 9,49 εκατομμυρίων της κυριότερης αντιπάλου του, νυν αντιπροέδρου της χώρας, Λένι Ρομπρέδο, σύμφωνα με ανεπίσημη καταμέτρηση της εκλογικής επιτροπής που μεταδίδεται απευθείας από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Αρκεί ένας υποψήφιος να συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από τους αντιπάλους του για να κερδίσει τις εκλογές.

