Αϊτή: Απαγωγή Τούρκων που εργάζονται σε ΜΚΟ

Η απαγωγή τους έγινε αμέσως μόλις έφτασαν στην Αϊτή, από την Δομινικανή Δημοκρατία.

Μια ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και οκτώ Τούρκοι πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστική οργάνωση, απήχθησαν την Κυριακή στην Αϊτή, όπου έφτασαν με λεωφορείο από τη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης των δύο χωρών.

Ο επίτιμος πρόξενος της Τουρκίας στην Αϊτή επιβεβαίωσε ότι οι οκτώ Τούρκοι απήχθησαν από μια συμμορία το απόγευμα της Κυριακής. «Ενώ αποβιβάζονταν από το λεωφορείο, είχαν τον χρόνο να επικοινωνήσουν με την οργάνωσή τους», είπε ο Ιγκ Ζοσουέ. «Είναι οκτώ και συνεργάζονται με μια οργάνωση προώθησης της εκπαίδευσης», πρόσθεσε ο επίτιμος πρόξενος, που δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει για ποια οργάνωση πρόκειται.

Η απαγωγή σημειώθηκε κοντά στο Κρουά-ντε-Μπουκέ, όπου πέρσι είχαν απαχθεί Καναδοί και Αμερικανοί πολίτες, τα μέλη μιας ιεραποστολής. Μέσα στο λεωφορείο επέβαιναν και Αϊτινοί επιβάτες, ενώ ο οδηγός του ήταν Δομινικανός, σύμφωνα με την εφημερίδα Listin Diario.

Ένας εκπρόσωπος της αϊτινής αστυνομίας δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα να σχολιάσει την υπόθεση αυτή. Την περασμένη εβδομάδα ένας Δομινικανός διπλωμάτης απελευθερώθηκε, αφού είχε απαχθεί ενώ κατευθυνόταν στη χώρα του.

Οι συμμορίες στην Αϊτή γίνονται ολοένα και πιο ισχυρές μετά τη δολοφονία, πέρσι, του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ. Τουλάχιστον 75 άνθρωποι σκοτώθηκαν πριν από δύο εβδομάδες στον «πόλεμο» μεταξύ συμμοριών κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με το γραφείο του ΟΗΕ στη χώρα.

