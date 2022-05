Κοινωνία

#MeToo - Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: ένταση με τη μητέρα της ανήλικης

Έντονος ήταν ο διάλογος μεταξύ του κατηγορούμενου και της μητέρας της αθλήτριας κατά τη διάρκεια της δίκης.

Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε η δίκη του προπονητή ιστιοπλοΐας, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ανήλικης αθλήτριάς του πριν από μία δεκαετία. Οι γονείς της κοπέλας κατέθεσαν πως η κόρη τους τους αποκάλυψε τι συνέβαινε επί δύο χρόνια με ένα ηχογραφημένο μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο.

Πιο συγκεκριμένα, με ένα ηχογραφημένο μήνυμα στο κινητό του πατέρα της 13χρονη αθλήτρια ιστιοπλοΐας αποκάλυψε στους γονείς της ότι ο προπονητής της τη βίαζε. Αυτό κατέθεσε η μητέρα της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι μέχρι τότε, τον Δεκέμβριο του 2012 δεν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά της κόρης της και είχε τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή.

Χαρακτηριστικά αναφέρει η μητέρα του θύματος: "Ήταν ένα καταρρακωμένο παιδί. Μας ανάφερε ότι «ο κατηγορούμενος, δεν είναι αυτός που πιστεύετε, με βιάζει εδώ και δύο χρόνια, το τελευταίο διάστημα απειλεί τη ζωή μου και με χτυπάει ανελλιπώς». Όταν άκουσα αυτό το μήνυμα έγινα χίλια κομμάτια και σκεφτόμουν τι θα κάνω εγώ και ο άνδρας μου. Όλο το βράδυ κλαίγαμε."

Στο δικαστήριο επικράτησε ένταση όταν ο κατηγορούμενος θέλησε να υποβάλει ερωτήσεις στη μάρτυρα.

Κατηγορούμενος: Θέλω να με κοιτάει.

Μητέρα αθλήτριας: Αμετανόητος…

Κατηγορούμενος: Κοίτα με.

Μητέρα: Δεν θέλω να σε κοιτάω, σε σιχαίνομαι, μίασμα.

Κατηγορούμενος : Εγώ και γονατιστός, μπορώ να σου ζητήσω συγγνώμη.

Μητέρα : Θα πρέπει να ντρέπεσαι. Είσαι κτήνος.

Κατηγορούμενος : Όταν σε πήρα τηλέφωνο, για πολλοστή φορά που βγήκα με την Αμαλία…

Μητέρα : Δεν ντρέπεσαι που τα λες αυτά; Ντροπή σου, βίασες το παιδί μου, ο Θεός να σε κάψει, θρασίμι, μίασμα, μου κατέστρεψες το παιδί.

