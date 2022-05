Οικονομία

Τετραμερής - Ενέργεια: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ για τον East Med και τις προκλήσεις

Τι αναφέρουν για την τηλεδιάσκεψη διπλωματικέ πηγές και τι δήλωσε αμέσως μετά ο Νίκος Δένδιας.

Τις κοινές αξίες, αλλά και την προσήλωση όλων των συμμετεχόντων στην ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών του σχήματος 3+1, με τη συμμετοχή των ομολόγων του της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη, του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ και των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στους τομείς συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι ύστερα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, γίνεται ακόμα πιο επιτακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην κατασκευή του πλωτού σταθμού αεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, που εγκαινίασε ο πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες, τον υπάρχοντα σταθμό στη Ρεβυθούσα και τον διασυνδετήριο αγωγό IGB, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σε λίγους μήνες.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο καλώδιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα (Euro-Asia Interconnector), καθώς και τον αγωγό East Med.

Επίσης, αναφέρθηκε στον υπό κατασκευή σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας από τη ρωσική εταιρία Rosatom, στο Άκουγιου, μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας την ανησυχία της Ελλάδας, ανησυχία την οποία ήδη μετέφερε στον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η πολυμερής συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Επανέλαβε ότι πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας, όπως το East Med Gas Forum είναι ανοικτά και σε άλλες χώρες της περιοχής, υπό τον θεμελιώδη όρο ότι τα συμμετέχοντα κράτη θα σεβαστούν το Διεθνές Δίκαιο, όπως το Δίκαιο της Θάλασσας, και βεβαίως τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που απαγορεύει ρητά την απειλή ή τη χρήση βίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται πως η απειλή χρήση βίας, ο αναθεωρητισμός, οι συνεχείς παραβιάσεις της κυριαρχίας άλλων κρατών, δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για την περιφερειακή συνεργασία.

???????????????? l Υπουργική τηλεδιάσκεψη σχήματος 3+1 με τους ΥΠΕΞ, Y.Lapid, @IKasoulides & A.Blinken.



Στο επίκεντρο:

??ενίσχυση συνεργασίας σχήματος 3+1 σε πλήθος τομέων, περιλαμβανομένης της ενέργειας

??κοινή δέσμευση για ειρήνη, ασφάλεια & ευημερία στην Αν.Μεσόγειο

??κατάσταση σε ???? pic.twitter.com/c6yKA3S39r — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 9, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε, επίσης, αναφορά στους άλλους τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο 3+1, όπως η πολιτική προστασία, η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η κυβερνο-ασφάλεια, όπου υφίσταται ήδη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επεξεργάζεται συγκεκριμένη πρωτοβουλία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας των θαλασσών.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου 3+1 μέσω μιας διαδικασίας «από πάνω προς τα κάτω». Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την ενίσχυση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική ελληνική κοινοβουλευτική ομάδα έχει ήδη συσταθεί και περιλαμβάνει τρεις πρώην υπουργούς Εξωτερικών.

Επίσης, γίνεται γνωστό πως πρότεινε όπως πριν από την επερχόμενη Υπουργική Συνάντηση του Σχήματος 3+1, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα, με φυσική παρουσία, το φθινόπωρο, προηγηθεί συνάντηση των γενικών γραμματέων των τεσσάρων υπουργείων Εξωτερικών.

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι αύριο, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης θα υποδεχθεί στην Αθήνα τους ομολόγους του της Κύπρου Κορνήλιο Κορνηλίου και Ισραήλ Alon Ushpiz.

Το σύνολο των συμμετεχόντων υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, υπογράμμισαν την κοινή προσήλωση τους στη συνέχιση και εμβάθυνση του σχήματος 3+1 και τόνισαν την ανάγκη όπως επιταχυνθεί η συνεργασία, προκειμένου στην επόμενη συνάντηση τους παρουσιασθούν απτά αποτελέσματα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης ο κ. Δένδιας δήλωσε τα εξής:

Μόλις προ ολίγου ολοκλήρωσα μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη του σχήματος 3+1 μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Antony Blinken, του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννη Κασουλίδη, του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Yair Lapid, και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας.

Είχα την ευκαιρία, κατ’ αρχάς, να ευχηθώ περαστικά στον Tony Blinken, ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει προσβληθεί από COVID-19. Επίσης, είχα και την ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ενίσχυση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο και του σχήματος 3+1 είναι απολύτως απαραίτητη. Τόνισα τη σημασία που η Ελλάδα αποδίδει στη διασυνδεσιμότητα και στην ενεργειακή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκα στον νέο πλωτό σταθμό μετατροπής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, την έναρξη υλοποίησης του οποίου εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και λίγες μέρες. Επίσης, αναφέρθηκα και στην ενεργειακή και την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, μέσω του γνωστού αγωγού EastMed, αλλά και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Euro-Asia Interconnector. Αυτά τα δύο έργα, όπως είναι γνωστό, ακολουθούν την ίδια γεωγραφική όδευση.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και τον κόσμο επιβεβαιώσαμε με τους ομολόγους μου τη δέσμευσή μας στο σχήμα 3+1 ???????????????? και αποφασίσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας. Το κοινό μας ανακοινωθέν: https://t.co/zGcRqTyMHh — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 9, 2022

Εξετάσαμε επίσης τη συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 στην οικονομία, στις νέες τεχνολογίες, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πολιτική προστασία. Και συμφωνήσαμε για μία νέα συνάντηση είτε στην Ουάσιγκτων είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, με φυσική παρουσία πριν από το τέλος του έτους 2022.

Σκοπός αυτής της συνάντησης θα είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της πολυμερούς συνεργασίας, αλλά, κυρίως, θα μου επιτρέψετε να πω, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και από τη σημερινή συνάντηση: τη διάχυση του μηνύματος ότι η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πυλώνες της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Στην τηλεδιάσκεψη 3+1 με @SecBlinken, @IKasoulides & @yairlapid υπογράμμισα ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η ενίσχυση της συνεργασίας είναι απολύτως απαραίτητη, όπως & τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα σε διασυνδεσιμότητα και ενεργειακή ασφάλεια. pic.twitter.com/0jFtB5UmmC — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 9, 2022

Το κοινό ανακοινωθέν

Σε κοινό ανακοινωθέν του σχήματος των 3+1 Υπουργών Εξωτερικών, αναφέρονται τα εξής:

«Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη σήμερα με στόχο να επαναβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.



Σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους στο σχήμα 3+1 και αποφάσισαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας, των δράσεων για το κλίμα, της ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασυνδεσιμότητα στην περιοχή.



Οι Υπουργοί του σχήματος 3+1 υποστηρίζουν πρόσθετες πρωτοβουλίες, όπως η Υπουργική Συνάντηση στην έρημο Negev, οι οποίες προάγουν τη συνεργασία στην περιοχή.



Οι Υπουργοί καταδίκασαν τις πρόσφατες αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατικής επίθεσης της 5ης Μαΐου στο Elad.



Οι Υπουργοί αποφάσισαν να καταρτίσουν έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένους στόχους για το επόμενο έτος και να προετοιμάσουν το έδαφος για μια επόμενη συνάντηση πριν από το τέλος του 2022».

