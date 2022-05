Παράξενα

Τροχαίο - Εθνική Οδός: Ανατροπή ασθενοφόρου με ασθενή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πλήρωμα μεταφέρθηκε με άλλο ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ενώ ο ασθενής τραυματίστηκε σοβαρότερα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής.

Τροχαίο ατύχημα με την ανατροπή ασθενοφόρου, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έχει τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρεται με έτερο ασθενοφόρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Αντίθετα ο ασθενής που μετέφεραν έχει σοβαρότερα τραύματα και μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αττικής.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή: Ζήτησε από αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν ενώ απειλούσε τη γυναίκα του

Χαλκιδική: Της άρπαξε μια περιουσία “πουλώντας” της απολύμανση του σπιτιού

Θεσσαλονίκη: Έγκλημα με θύμα 46χρονο - Συνελήφθη ο γιος του