Πατέρας 3χρονης στον ΑΝΤ1: θέλω να μάθω γιατί πέθανε το παιδί μου... (βίντεο)

Συγκλονίζει ο χαροκαμένος πατέρας, λίγες ώρες πριν από το μνημόσυνο του παιδιού του, που έφυγε από την ζωή, όπως καταγγέλλεται, λόγω ελλιπούς ιατρικής μέριμνας.

(εικόνα αρχειου)

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος, στο οποίο κατατέθηκε μήνυση, παραδόθηκε ο ιατρικός φάκελος από το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Με εισαγγελική παρέμβαση, μετα από το αίτημα του δικηγόρου της οικογένειας, δόθηκε εντολή να παραχωρηθούν αντίγραφα του φακέλου στην τεχνική σύμβουλο των γονιών.

«Θέλουμε να μάθουμε τι έγινε», λέει ο πατέρας της μικρής Κατερίνας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «αυτό περιμένουμε, να πάρουμε τον φάκελο, να δούμε τι έγινε, μόνο αυτό περιμένουμε, να δούμε τι έγινε με το παιδί. Μόνο αυτό… να μάθουμε τι έγινε στο παιδί μας. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε κάτω, στην Κατερίνα μου. Είναι το μνημόσυνο του, είναι τα εννιάμερα σήμερα. Κομμάτια, κομμάτια..».

Οι γονείς του κοριτσιού έχουν καταθέσει μήνυση, με την οποία στρέφονται κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν παραλείψεις και ευθύνες γιατρών.

Εντολή να διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες νοσηλείας του κοριτσιού, έχει δώσει ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος και θα συναντήσει την οικογένεια.

Τις 110 σελίδες του ιατρικού φακέλου αναμένεται να λάβει την Τρίτη η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας. Θα τις μελετήσει για να καταλήξει σε ένα ασφαλές πόρισμα, για τα αίτια θανάτου του τρίχρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Νίκο Διαλυνά, «εμείς έχουμε καταλήξει κάπου, αλλά αν δεν δούμε τον ιατρικό φάκελο, για να συμπληρώσουμε κάποια κενά τα οποία έχουμε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε υπεύθυνα θέση. Γι’ αυτό θέλουμε και τον ιατρικό φάκελο, για το καλό όλων και προπαντών για την ηρεμία της οικογένειας».

Αντίγραφα του ιατρικού φακέλου θα κοινοποιηθούν και στην ιατροδικαστή του ΑΠΘ, που ερευνά την αιτία θανάτου του παιδιού.

