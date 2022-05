Κόσμος

Αυστρία: Φονικός εκτροχιασμός τρένου

Η επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε στην περιοχή Μέντλινγκ, νότια της Βιέννης.

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Μέντλινγκ, νότια της Βιέννης, στην Αυστρία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο και άλλοι 13 να τραυματιστούν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδουν τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης, δύο βαγόνια της αμαξοστοιχίας ανατράπηκαν.

Επί τόπου έσπευσαν ελικόπτερα, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ διακόπηκαν προσωρινά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην περιοχή.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, ORF, Krone.

Wir stehen derzeit in Munchendorf mit zahlreichen Einsatzkraften bei einem Zugsungluck im #einsatz pic.twitter.com/DTTTQC32aI — Rotes Kreuz NO (@roteskreuznoe) May 9, 2022

Ein Ventus-Tandem der GYSEV / Raaberbahn ist in Munchendorf entgleist. 1 Toter und bis zu 30 Verletzte lt. ersten Meldungen.



Von den Fahrzeugen betroffen der 4746 311 (= fabrikneu) und 4744 302. Die Garnituren sind technisch baugleich zum OBB cityjet (4744/4746). pic.twitter.com/F7wnuZEh5X — Philipp (@Fe1ipe__) May 9, 2022

