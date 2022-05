Πολιτική

Novartis - Παπαγγελόπουλος: απολογία με υπόμνημα 643 σελίδων

Ο πρώην Υπουργός κατηγορείται για σωρεία παραβάσεων και βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα να βρεθεί στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Της Λίας Κοντοπούλου

Με πολυσέλιδο υπόμνημα απολογήθηκε στην ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για παρεμβάσεις επί της υπουργίας του στην έρευνα της Δικαιοσύνης για την υπόθεση Novartis.

Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος αντιμετωπίζει μία σειρά από αδικήματα μετά τη άσκηση ποινικής δίωξης από την Βουλή, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να ασκούσε πιέσεις και να προχωρούσε σε παρεμβάσεις στην έρευνα της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς για την Novartis, προκειμένου να στοχοποιηθούν 10 πολιτικά πρόσωπα, ενώ κατηγορείται επίσης ότι αποπειράθηκε να εκβιάσει τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος, που κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα 643 σελίδων στην ανακρίτρια με τις θέσεις του, αρνείται τις κατηγορίες και δεν απάντησε σε ερωτήσεις.

Αποχώρησε από το γραφείο της ανακρίτριας, χωρίς να του επιβληθεί κάποιος όρος, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Η ανάκριση βαίνει προς ολοκλήρωση και αναμένεται η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου για το εάν θα υπάρξει παραπομπή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

