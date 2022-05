Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομειακοί γιατροί: Στάση εργασίας την Τρίτη

Σε στάση εργασίας για 4 ώρες, σε συλλαλητήριο και σε πορεία διαμαρτυρίας προχωρούν τα μέλη της ΟΕΝΓΕ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, προκηρύχθηκε «για την Τρίτη 10/5, ημέρα ψήφισης στη Βουλή του νομοσχεδίου για την Π.Φ.Υ, πανελλαδική στάση εργασίας 11:00-3:00. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή».

«Απορρίπτουμε στο σύνολό του το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, συνέχεια των μεταρρυθμίσεων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που στοχεύει στο ακόμα μεγαλύτερο πετσόκομμα των κρατικών δαπανών για την υγεία του λαού, στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ προσθέτουν, «διεκδικούμε την πλήρη ανάπτυξη ενός κρατικού και απολύτως δωρεάν συστήματος υγείας και Π.Φ.Υ., με Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. Με πλήρη στελέχωση με μόνιμους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οικογενειακούς γιατρούς, με υγειονομικούς όλων των κλάδων και σύγχρονο εξοπλισμό. Για την κάλυψη των αναγκών των λαϊκών οικογενειών όλο το 24ωρο».

Σε στάση εργασίας την Τρίτη προχωρούν και οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις με Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ.

