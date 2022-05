Κόσμος

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την Εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας

Η αναγνώριση έγινε με τον τίτλο της αρχιεπισκοπής Αχρίδος και όχι με αναφορά στη λέξη Μακεδονία ή Μακεδονική. Ο ρόλος του Πατριαρχείου της Μόσχας και η προσέγγιση με Σερβία.

Συνήλθε την Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022, η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Μεταξύ άλλων αποφάσεών της, η Σύνοδος ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει την Εκκλησία των Σκοπίων και τον Αρχιεπίσκοπο αυτής κ. Στέφανο, μετά από 55 χρόνια από το σχίσμα του 1967. Μάλιστα δε, αναγνωρίζει αυτόν με τον τίτλο της αρχιεπισκοπής Αχρίδος και όχι με αναφορά στη λέξη «Μακεδονία» ή Μακεδονική.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προέβη σε αυτή την κίνηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις και προσεγγίσεις μεταξύ Σερβίας και Εκκλησίας των Σκοπίων, την τελευταία εβδομάδα, οι οποίες τελούσαν με την υποστήριξη του Πατριαρχείου της Μόσχας.

Αναλυτικότερα, το ανακοινωθέν που εξεδόθη επ' αυτού έχει ως εξής:

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022, υπό την προεδρίαν της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικώς το εκκλησιαστικόν θέμα τών Σκοπίων, και, αξιολογήσασα εις τελικήν φάσιν την υποβληθείσαν τη Μητρί Εκκλησία έκκλητον προσφυγήν της εκεί σε Εκκλησίας, ως και τας αλλεπαλλήλους εκκλήσεις της Πολιτείας της Βορείου Μακεδονίας, απεφάσισε τα εξής:

Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την Ιεραρχίαν, τον κλήρον και τον λαόν της υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα την πληγήν του σχίσματος, και επιχέουσα εις το τραύμα των εκεί σε αδελφών ημών Ορθοδόξων "έλαιον και οίνον". Προς τούτο εκδίδεται και η σχετική Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις.

Επαφίησιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Σερβίας την ρύθμισιν των μεταξύ αυτής και της εν Βορείω Μακεδονία Εκκλησίας διοικητικών θεμάτων, εν τω πλαισίω ασφαλώς της ιεροκανονικής τάξεως και εκκλησιαστικής παραδόσεως.

Αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το "Αχρίδος" (νοουμένης της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου Μακεδονίας), ως υπεσχέθη εγγράφως προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο Προκαθήμενος αυτής, αποκλείουσα τον όρον "Μακεδονική" και οιοδήτι άλλο παράγωγον της λέξεως "Μακεδονία".

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον συνεχίζει να ενδιαφέρεται διά την αύξησιν, πρόοδον και ευστάθειαν της εκκλησιαστικής ταύτης οντότητος της Αχρίδος, ως έπραξε διά μέσου των αιώνων δι' όλας τας κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, ως "το πανδοχείον της αγάπης, η πηγή της ευσεβείας του Γένους των Ορθοδόξων Χριστιανών" (Δράμας Παύλος)».

