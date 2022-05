Πολιτισμός

Ο Γιώργος Μαργαρίτης... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής κάνει αναδρομή στην ζωή και στην καριέρα του και μιλά στον Νίκο Χατζηνικολάου για την γνωριμία του με “μύθους” του πενταγράμμου.

Την Πέμπτη 12 Μαΐου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Μαργαρίτη.

Ο σημαντικός λαϊκός τραγουδιστής, θυμάται σημαντικές στιγμές από την πορεία του στην μουσική, εδώ και 52 χρόνια

Αφηγείται την γνωριμία του, όταν ήταν παιδί, με τον Βασίλη Τσιτσάνη και εξηγεί γιατί άργησε να κάνει τον πρώτο του δίσκο.

Τι λέει για τις νύχτες που πέρασε σε παγκάκια στην Αθήνα και τις πρώτες του δουλειές, μέχρι την εμφάνιση του σε κέντρο, στο Αιγάλεω.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης εξηγεί πώς κατάφερε να ξεκόψει από τα μεγάλα πάθη του.

Αναφέρεται στις πιο σπουδαίες μουσικές συνεργασίες του και θυμάται πως γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη και τι θυμάται από τον Στράτο Διονυσίου…

Την Πέμπτη 12 Μαΐου, στις 24:00, ο Γιώργος Μαργαρίτης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

