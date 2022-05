Τεχνολογία - Επιστήμη

Candida auris – Πάτρα: αναφορές για θανάτους ασθενών που “κόλλησαν” τον μύκητα

Συναγερμός στα νοσοκομεία όλης της χώρας από τον θανατηφόρο μύκητα. Πως «χτυπάει» τους ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία και πως έχει «ανοσία» στη θεραπευτική αγωγή.

Ανησυχία έχει προκαλέσει ο παθογόνος μύκητας Candida auris στα νοσοκομεία όλης της χώρας αλλά και της Πάτρας, καθώς σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου, υπάρχει αναφορά ότι είχαμε 3- 4 περιστατικά και στα νοσοκομεία της Πάτρας, τα οποία έχουν οδηγήσει και στο θάνατο. Το γεγονός επιβεβαιώνεται και από τα νοσοκομεία της περιοχής. Μιλώντας στο thebest.gr ανέφερε ότι είναι μια διαδικασία που απασχολεί τις επιτροπές λοιμώξεων των νοσοκομείων και ανησυχεί γιατί δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης.

Επίσης, επεσήμανε ότι ο συγκεκριμένος μύκητας, αφορά κυρίως τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ και ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη θεραπεία: «Είναι ένας μύκητας, ο οποίος ουσιαστικά εντοπίζεται στις ΜΕΘ και προκαλεί σοβαρές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις σε άτομα που είναι ανοσοκατεσταλμένα δηλαδή άτομα που έχουν χαμηλή άμυνα του οργανισμού διότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που έχει εντοπιστεί είναι ότι είναι ανθεκτικός στη θεραπεία γιατί ναι μεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή αλλά δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στον συγκεκριμένο μύκητα και αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία».

Η Candida auris αποτελεί μύκητα που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη σε σοβαρά πάσχοντες ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Ο συγκεκριμένος μύκητας επιμολύνει τις επιφάνειες στο χώρο του νοσοκομείου και οι ασθενείς μπορεί να αποτελέσουν φορείς του παθογόνου κατόπιν αποικισμού του γαστρεντερικού συστήματός τους. Κατά συνέπεια, για την πρόληψη των λοιμώξεων από Candida auris αλλά και γενικότερα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, η κ. Μαστοράκου τόνισε.

«Ο μύκητας κάθεται επάνω στις επιφάνειες και πολλαπλασιάζεται, μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και προκαλεί λοιμώξεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα και το πλύσιμο των χεριών είναι σημαντικές πρακτικές που πρέπει όλοι να τηρούμαι απαραίτητα κάθε μέρα. Γενικά, ο σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και των χεριών είναι η μεγαλύτερη προστασία από αυτόν τον μύκητα».

