Κοινωνία

Τροχαίο στις Κεχριές: νεκρή 27χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κοπέλα ξεψύχησε στην άσφαλτο. Τραυματίστηκε και ο φίλος της, με τον οποίο έκαναν τζόκινγκ, όταν χτυπήθηκαν από την μηχανή. Τραυματίας είναι και ο οδηγός της μηχανής.

Την τελευταία της πνοή άφησε στην άσφαλτο μια 27χρονη από την Κόρινθο, κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης με τον φίλο της στις Κεχριές.

Η άτυχη νεαρή παρασύρθηκε από οδηγό μηχανής, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Δυστυχώς, υπέκυψε, επί του οδοστρώματος, στα βαριά τραύματά της λίγα λεπτά αργότερα.

Επιπλέον, απο το τροχαιο δυστύχημα, τραυματίες είναι ο οδηγός της μηχανής καθώς και ο φίλος της άτυχης κοπέλας.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο, συνέδραμαν και αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Κορινθίας.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: Korinthostv.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Άντριαν Πέιν: Δολοφονήθηκε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

Ενδοοικογενειακή βία: Ξυλοκόπησε την υπερήλικη μητέρα του

Θρίλερ στον αέρα: Πέθανε την ώρα της πτήσης