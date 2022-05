Πολιτισμός

Μέριλιν Μονρόε: Το πορτρέτο του Άντι Γουόρχολ έγινε το ακριβότερο έργο του 20ου αιώνα

Έσπασε κάθε ρεκόρ ο πίνακας της διάσημης Αμερικανίδας, που πουλάει ακόμα και μετά θάνατον.

Διάσημο πορτρέτο της Αμερικανίδας ηθοποιού Μέριλιν Μονρόε με την υπογραφή του Άντι Γουόρχολ, εμβληματικής μορφής της pop art, πωλήθηκε έναντι 195 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια δημοπρασίας του οίκου Christie’s χθες Δευτέρα το βράδυ στη Νέα Υόρκη, με άλλα λόγια έγινε το ακριβότερο έργο τέχνης του 20ού αιώνα που άλλαξε χέρια σε δημοπρασία.

Η μεταξοτυπία «Shot Sage Blue Marilyn», που φιλοτεχνήθηκε το 1964, δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο από υπερβολική δόση του ειδώλου του χολιγουντιανού γκλάμουρ, πωλήθηκε μέσα σε τέσσερα λεπτά, έναντι 195,04 εκατ. δολαρίων επακριβώς, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του οίκου, στην κατάμεστη αίθουσα του Christie’s στην καρδιά του Μανχάταν.

Έσπασε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ για έργο τέχνης του 20ού αιώνα, που κατείχαν οι «Γυναίκες του Αλγερίου (σχεδίασμα 0)», του Πάμπλο Πικάσο, που πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 179,4 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο του 2015.

Πριν από την πώληση, υπήρχαν εκτιμήσεις πως η τιμή του θα μπορούσε να ξεπεράσει όταν έπεφτε το σφυρί ακόμα και τα 200 εκατομμύρια.

