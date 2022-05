Κόσμος

Λευκός Οίκος: Ιστορικός ρεβιζιονισμός η ομιλία Πούτιν

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι





Ως «ιστορικό ρεβιζιονισμό» χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν για την «Ημέρα της Νίκης» επί της ναζιστικής Γερμανίας, συμπληρώνοντας ότι ο ισχυρισμός του Ρώσου προέδρου ότι η επιθετικότητα της Δύσης οδήγησε στον πόλεμο της Ουκρανίας ήταν «κατάφωρος παραλογισμός».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι η ομιλία του Πούτιν ήταν «ιστορικός ρεβιζιονισμός που έλαβε τη μορφή παραπληροφόρησης».

Παράλληλα σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε και ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Νεντ Πράις. «Το να μιλάει για αμυντική ενέργεια είναι κατάφωρο παραλογισμός, το να μιλάει για οτιδήποτε άλλο πέραν του προσχεδιασμένου πολέμου» είναι «προσβολή στην ιστορική αλήθεια».

Ο εκπρόσωπος απαντούσε στην ομιλία που εκφώνησε το πρωί ο Πούτιν, με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου, της νίκης της πρώην ΕΣΣΔ επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

«Είναι προσβολή προς εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και προς εκείνους που έπεσαν θύματα αυτής της παράλογης καταπίεσης», πρόσθεσε ο Πράις αναφερόμενος στις δηλώσεις του Πούτιν.

