Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η δίκη του πιλότου που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 21χρονης συζύγου του.

Πιο κοντά στην ημέρα που θα σταθεί ενώπιον των τακτικών και των ενόρκων δικαστών του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για να απολογηθεί για τον θάνατο της 21χρονης συζύγου του, έρχεται από σήμερα ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος η δίκη του οποίου συνεχίζεται μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων για το Πάσχα.

Η δίκη του 34χρονου πιλότου, ο οποίος για περισσότερο από έναν μήνα ισχυριζόταν στις αρχές πως ο αποτρόπαιος ασφυκτικός θάνατος της Καρολάιν, στις 11 Μαΐου 2021, ήταν αποτέλεσμα στυγνών εγκληματιών που μπήκαν στο σπίτι στα Γλυκά Νερά για να τους ληστέψουν, φθάνει στις αμέσως επόμενες δικασίμους, στην στιγμή που ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί δημόσια για όσα του καταλογίζονται .

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του ΜΟΔ, που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου να εξετάζει το "έγκλημα στα Γλυκά Νερά", ο κατηγορούμενος για την δολοφονία της Καρολάιν είναι παρών στο δικαστήριο και μάλιστα κρατώντας σημειώσεις σε κάθε μαρτυρική κατάθεση και κάνοντας χρήση του δικαιώματος του να υποβάλει ερωτήσεις. Ο Αναγνωστόπουλος έχοντας μαζί του στο εδώλιο χαρτί και στυλό, από την στιγμή που ανέβηκαν στο βήμα οι πρώτοι μάρτυρες, οι αστυνομικοί που είχαν σπεύσει στην μεζονέτα του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά, σημείωνε όσα έλεγαν ώστε να υποβάλει στην συνέχεια ερωτήσεις. Το ίδιο έκανε και όταν κατέθεσε η γειτόνισσα του ζευγαριού, αλλά και η γυναίκα που επισκεπτόταν με την Καρολάιν, ως σύμβουλο ψυχικής υγείας, η οποία τον περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερα χειριστικό άνθρωπο που είχε ανάγκη να ελέγχει απόλυτα την σύζυγο και μητέρα της νεογέννητης κόρης του. "Είχε χειριστική και κακοποιητική συμπεριφορά" είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας που στην προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου συμπλήρωσε πέντε ώρες κατάθεσης , με τον κατηγορούμενο να της υποβάλει αμέσως μετά, δεκάδες ερωτήσεις.

Σήμερα στο δικαστήριο αναμένεται να καταθέσουν ένας μάρτυρας, με την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου που έχει προταθεί από την πλευρά της οικογένειας της Καρολάιν ενώ στον προγραμματισμό συμπεριλαμβάνονται και δύο μάρτυρες, επίσης με ειδικές γνώσεις, που έχει ζητήσει να εξεταστούν η υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Αυτές πρόκειται να είναι και οι τελευταίες μαρτυρίες που θα ακούσουν οι δικαστές για την υπόθεση.

Εφόσον ολοκληρωθούν αυτές οι τρεις καταθέσεις, η αποδεικτική διαδικασία θα συνεχιστεί με την ανάγνωση των εγγράφων της υπόθεσης οπότε μετά από μία ή δύο δικασίμους θα έρθει η σειρά του 34χρονου να δώσει την δική του εκδοχή για όσα έγιναν το επίμαχο βράδυ, παρουσία της μόλις 11 μηνών κόρης του, στην μεζονέτα στα Γλυκά Νερά. Αλλά και για να εξηγήσει όσα ακολούθησαν με την στάση που επέλεξε να κρατήσει μέχρι την σύλληψη και ομολογία του, λίγες ώρες μετά το μνημόσυνο της Καρολάιν στην Αλόννησο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: ο λαός μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης

Κούβα: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη στο ξενοδοχείο

ΕΝΦΙΑ: Τροπολογία για νέα εκκαθαριστικά με μείωση φόρου