Life

Eurovision 2022: Η εμφάνιση της Αμάντα στη γενική πρόβα του ημιτελικού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με επιτυχία και δίχως σημαντικά τεχνικά προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη γενική πρόβα του Α' Ημιτελικού για τον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που διεξάγεται τη φετινή χρονιά στο Τορίνο.





Με επιτυχία και δίχως σημαντικά τεχνικά προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη γενική πρόβα του Α' Ημιτελικού για τον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που διεξάγεται φέτος στο Τορίνο.

Η Αμάντα Γεωργιάδη επιβεβαιώνει τα προγνωστικά που θέλουν την Ελλάδα να κατακτά υψηλή θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου (14/05), εφόσον φυσικά καταφέρει να περάσει στον αυριανό ημιτελικό.

Οι δεκαεπτά χώρες που θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό, έκαναν την πρώτη τους γενική πρόβα, ακολουθώντας την κανονική ροή του ζωντανού προγράμματος.

Στην πρόβα και το φαβορί του φετινού διαγωνισμού, η Ουκρανία.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, υπεύθυνος για τη σκηνική παρουσία της Αμάντας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την τελική πρόβα, στο οποίο αποκαλύπτεται και μέρος του σκηνικού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fokas Evagelinos (@fokasevagelinos)

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τη σκηνή κοσμούν αρκετές μπλε, αναποδογυρισμένες καρέκλες, που φαίνεται να είναι λιωμένες στη βάση τους. Σε συνδυασμό με το ολόλευκο φόρεμα της νεαρής τραγουδίστριας, συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: ο λαός μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης

Καιρός: Καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη

ΕΝΦΙΑ: Τροπολογία για νέα εκκαθαριστικά με μείωση φόρου