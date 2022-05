Κόσμος

Ερντογάν: Η Αγία Σοφιά στο νέο τουρκικό διαβατήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον Αύγουστο το νέο διαβατήριο για τους Τούρκους πολίτες. Η ανακοίνωση Ερντογάν.

Την Αγιά Σοφιά στο κέντρο των σελίδων του νέου τουρκικού διαβατηρίου σχεδιάζει να βάλει ο Ερντογάν.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ότι, οι προετοιμασίες για τα νέα διαβατήρια έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό.

Ο Ερντογάν είπε πως, στη μέση των διαβατηρίων, που αναμένεται να είναι έτοιμα τον Αύγουστο, θα υπάρχει και η Αγιά Σοφιά. Στις πρώτες σελίδες του θα είναι το Τοπ Καπί.

«Δημιουργήσαμε την υποδομή για την παραγωγή διαβατηρίων στη χώρα μας, ο εφοδιασμός των οποίων έχει γίνει δύσκολη λόγω της κρίσης με τα τσιπ. Οι σελίδες του νέου μας διαβατηρίου, που είναι ένα από τα πιο ασφαλή διαβατήρια στον κόσμο, ξεκινούν με το παλάτι Τοπ Καπί και τελειώνουν με το πρώτο κτίριο του κοινοβουλίου και στην μέση ακριβώς είναι το τζαμί της Αγίας Σοφίας. Ελπίζουμε ότι το νέο μας διαβατήριο, το οποίο θα εκδοθεί στους πολίτες μας από τον Αύγουστο, θα είναι επωφελές για τη χώρα μας και το έθνος μας» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Κούβα: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη στο ξενοδοχείο

ΕΝΦΙΑ: Τροπολογία για νέα εκκαθαριστικά με μείωση φόρου