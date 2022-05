Κοινωνία

Μονεμβασιά – Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, τρελάθηκε

Το τι είδε τη στιγμή του δυστυχήματος που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο περιέγραψε άνθρωπος που ήξερε δράστη και θύματα.

Αυτόπτης μάρτυρας του φριχτού τροχαίου που σημειώθηκε την Κυριακή στη Μονεμβασιά, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τι είδε την ώρα του περιστατικού.

Ο Κώστας Κάλλας, ήξερε και τους τρεις, τον δράστη και τα δύο θύματα, όμως δεν μπορεί να εξηγήσει τι έγινε.

«Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, το μυαλό μου δεν πάει πουθενά», είπε εκτιμώντας ότι, ο οδηγός «δεν γίνεται να μην καταλάβει ότι τον έσερνε», αφού «γύρισε και παρέσυρε και τον άλλον».

«Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, τρελάθηκε», επανέλαβε ο μάρτυρας.

Ο ίδιος άκουσε τον οδηγό τη στιγμή της σύλληψής του να λέει στους αστυνομικούς:

«Πείτε μου ότι έβλεπα όνειρο».

Ως γνωστός θυμάτων – δράστη, ο κ. Κάλλας είπε πως «δεν νομίζω ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους, δεν νομίζω ότι υπήρχαν προηγούμενα».

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρχε κι άλλο άτομο μέσα στο αυτοκίνητο, ανεπιβεβαίωτη πληροφορία που μετέδωσε νωρίτερα ο ΑΝΤ1.

Αίτημα Κούγια για μεταφορά του κατηγορούμενου σε Ψυχιατρείο

Ανακοίνωση στην οποία περιγράφει τον εντολέα του, τον οδηγό που σκόρπισε το θάνατο, ως έναν ψυχικά ασθενή, ο οποίος δεν μπορεί να επικοινωνήσει, εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος σήμερα πρόκειται να καταθέσει αίτημα για τη μεταφορά του στο ψυχιατρείο Τρίπολης.

«Σήμερα, με αίτημά μου, θα ζητήσω από την Τακτική Ανακριτή του Πρωτοδικείου Σπάρτης την άμεση μεταφορά του εντολέως μου στο ψυχιατρείο Τριπόλεως, ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη γνωμάτευση για την ψυχική του υγεία, αλλά και την άμεση διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν η χορήγηση σ’ αυτόν μεγάλων δόσεων κορτιζόνης σε ένα ιατρικό κέντρο της περιοχής της Μονεμβασιάς, του οποίου ιδιοκτήτης είναι ένας επαγγέλματος διασώστου από τη Ζάκυνθο, ο οποίος αρνείται παράνομα να μας χορηγήσει τον ιατρικό φάκελο του κατηγορουμένου, είχε επιρροή σ’ αυτήν την ανεξήγητη συμπεριφορά του εντολέως μου», καταλήγει η ανακοίνωση Κούγια.

