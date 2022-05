Τοπικά Νέα

Revenge porn - Αγρίνιο: 38χρονος κατηγορείται για εκβιασμό 22χρονης

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από το Αγρίνιο, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 38χρονος από το Αγρίνιο, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, επειδή κατηγορείται για τον εκβιασμό κατά μιας 22χρονης, από την οποία προσπαθούσε να πάρει χρήματα, απειλώντας τη ότι θα δημοσιοποιήσει ένα βίντεο με προσωπικές στιγμές τους.

Ακόμα μία υπόθεση revenge porn γίνεται γνωστή από το Αγρίνιο, όταν ο 38χρονος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο (7.5.2022) μετά την καταγγελία της 22χρονης, η οποία τον κατηγορεί για εκβιασμό. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για «ληστρική εκβίαση», ενώ παράλληλα κατηγορείται και για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση και ο κατηγορούμενος άνδρας φέρεται να βιντεοσκόπησε τη συνεύρεσή τους και στην πορεία να χρησιμοποίησε το υλικό για απειλές και εκβιασμούς ώστε να της αποσπάσει χρήματα.

Αν και η 22χρονη του έδωσε αρχικά ένα μικρό χρηματικό ποσό, κατήγγειλε πως δεν σταμάτησε τον εκβιασμό, με την ίδια να καταγγέλλει στην αστυνομία τις πράξεις του.

Χθες, Κυριακή, ο 38χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου και σήμερα πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Στη συνέχεια, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή και θα οδηγηθεί σε φυλακή.

πηγή: agrinionews.gr

