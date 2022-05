Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: τα αποκαλυπτικά μηνύματα με την αδερφή της, Δήμητρα

Οι συνομιλίες της Ρούλας Πισπιρίγκου με την αδερφή της Δήμητρα, η σκληρή γλώσσα και ο Μάνος Δασκαλάκης

Αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τους θανάτους των τριών αδερφών στην Πάτρα που έφυγαν αιφνιδια από τη ζωή.

Κατηγορούμενη για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, είναι η μητέρα της Ρούλα Πισπιρίγκου, με τις συνομιλίες της με την αδερφή της Δήμητρα, να συγκλονίζουν στο μεσοδιάστημα από τον θάνατο της Ίριδας και την εισαγωγή της Τζωρτζίνας στο νοσοκομείο.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα "Μπαμ" οι Αρχές εξετάζουν 95 SMS ανάμεσα στην Ρούλα και στην αδελφή της Δήμητρα Πισπιρίγκου το χρονικό διάστημα από τις 6/4/21 έως και τις 29/4/2021.

Μεταξύ άλλων, από αυτά φαίνεται και η σκληρή γλώσσα της Δήμητρας προς την αδελφή της όταν αυτή είχε εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι μετά τον θάνατο της Ίριδας και πριν τη μεταφορά της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο.

– Ρούλα 6/4/2021: «Άμα έχεις ενοχές, τράβα αυτοκτόνα. Από χθες μου στέλνεις να πεθάνω. Να σας δείξει τα μηνύματα και τώρα πάει στο τμήμα (σ.σ. ο Μάνος) λέει ,δεν ξέρω τι θα γίνει μόνο να προσέχετε το παιδί»

-Δήμητρα Πισπιρίγκου (6/4/21 – 2.51 μ.μ.) «Σήκω το τηλέφωνο θα σε πάρει ο διάολος…Τα έχεις κάνει πουτάνα…Αντί να σκεφτείς γ***** τον Χριστό σου γ*** ,ότι έχεις χάσει τα παιδιά σου και έχεις άλλο ένα που καίγεται για σένα λες αρχ**…Τσακίσου και σήκωσέ το…Μίλησα με τον Μάνο… και πολύ καλά θα κάνει να στο πάρει το παιδί … Το παιδί σου πλαντάζει μήπως πεθάνεις και εσύ στέλνεις μηνύματα σαν τις παλιό π*******. Σήκωσε το τώρα και άσε τις απειλές»

– Ρούλα 6/4/21 3.01: «Να του τα δώσετε…Και να της πεις ότι η μαμά την αγαπάει πολύ…Και να μην τον απειλείτε»

– Δήμητρα: «Σήκωσέ το τώρα…Και μετά αυτοκτονία…Αν δεν το σηκώσεις θα πάω στον εισαγγελέα και θα σα καταγγείλω και τους δύο και θα πάει σε ίδρυμα το παιδί…Αν αυτό θες για το παιδί σου, ντροπή σου που είσαι μάνα»

– Ρούλα: «Ντροπή μου εμένα που είμαι μάνα, αυτουνού όχι ντροπή το να μας παρατάει με δύο παιδιά πεθαμένα. Μπράβο σας. Βαρεθήκαμε τις απειλές σας, πνίγηκα ρε, δεν μπορώ άλλο πόνο. Να τον πάρεις τηλέφωνο να δεις τι στέλνει, να σας δείξει και μετά θα μου πεις ντροπή μου εμένα. Του το είπα. Δεν αντέχεται άλλος πόνος. Ρε καθίστε εσείς ή δίνετε συμβουλές συνέχεια , να μπορέσετε να συνεχίσετε εγώ δεν μπορώ δεν μπορώ άλλο,τέλος…Εμένα πρήζετε, αυτός τίποτα , Κύριος σε όλα…Μπράβο σας»

– Δήμητρα 6/4/21 6.17 μ.μ.: «Αλλιώς θα έρθει η αστυνομία και θα σε κατεβάσει…Κατέβα τώρα…Μόνη μου είμαι με τον Τς… Πες μου πού είσαι να ανέβω να μιλήσουμε…Μην μπλέξουμε τσάμπα. Έλα και θα τα βρούμε όλα»

– Ρούλα: «Παίρνω εγώ την αστυνομία τώρα και θα δείτε όλοι. Είμαι 32 χρονών και θέλω να είμαι μόνη μου. Τι θα πείτε ρε στην αστυνομία τι; Ότι έφυγα απ’ το σπίτι και; Η πρώτη είμαι ή η τελευταία; Παίρνω τον δικηγόρο τώρα όμως αν δεν με αφήσετε ήσυχη»

– Δήμητρα: «Πήραμε εμείς το δικηγόρο, θα σε χώσουν μέσα. Ξεκόλλα χαζή, θα σε βάλουν στην ψυχιατρική»

– Ρούλα: «Ποια ψυχιατρική ρε ,τι λέτε ,πάτε καλά; Όποιος φεύγει από το σπίτι του είναι τρελός;»

– Δήμητρα: «Έχει στείλει μηνύματα και θα τα χρησιμοποιήσει αυτός. Σκέψου μόνο το παιδί σου»

– Ρούλα: «Μίλησα με τον δικηγόρο ,δεν μπορεί να το πάρει ο Μάνος το παιδί αφού εγκατέλειψε το σπίτι του, σκέψου λογικά…Εγώ δεν έχω στείλει τίποτα…Δεν ξέρω τι λέει»

– Δήμητρα: «Ελα να μιλήσουμε και μετά κάνε ότι θες…Έχει στείλει ,μου τα έστειλε τα μηνύματα μη λες μαλ*** τώρα σε μένα»

– Ρούλα : «Εγώ του είπα μόνο ότι θα εξαφανιστώ γιατί δεν αντέχω άλλο ,αν έχει μηνύματα να τα δείξει…Εγώ σου είπα ότι αυτό μου έλεγε θα πεθάνω»

– Ρούλα 6/4 /21 6.24 «Λοιπόν για κλείσε να πάρω το δικηγόρο να δούμε δεν κατάλαβα να με ψάχνει η αστυνομία για ποιο λόγο; Δεν είμαι ανήλικη»

– Δήμητρα: «Ρε έλα να μιλήσουμε να τελειώνουμε θα μπλέξουμε… θα μείνεις μόνη σε αυτό θες; Ή θες να πεθάνεις… έθαψες δύο παιδιά γ*** το κεφάλι σου…»

– Ρούλα: «Εγώ δεν είπα πουθενά να πεθάνω δεν ξέρω τι λέτε και τι λέει ο Μάνος ή τον ακούτε κιόλας»

– Δήμητρα: «Τον γράφω στα α****** μου τον Μάνο. Εγώ τον πήρα να του πω ότι θα πάρω εγώ το παιδί και μου είπε ότι έχει βάλει δικό του δικηγόρο και θα το πάρει αυτός… Το παιδί σου έκλαιγε και σε ζήταγε…Τελείωνε μη μου τρως το Χριστό»

– Ρούλα: «Λοιπόν άκου, θα έρθει, θα του δώσετε το παιδί και δεν θα σας ενοχλήσει κανείς και άστον με το παιδί να το μεγαλώσει όπως μπορεί»

– 6/4/21 «Τώρα ο δικηγόρος δεν το σηκώνει μην το συνεχίζετε γιατί θα πάρω εγώ την αστυνομία… Μάνος μου είπε ότι το βράδυ θα έρθει να πάρει το παιδί. Δώστο γιατί θα μπλέξετε όντως…Αν δεν θέλετε φέρε μου κάπου το παιδί να το πάρω εγώ να φύγω ,αλλά θα φύγω και δεν θα ξέρει κανείς»

– Δήμητρα: «Μου είπε ο δικηγόρος «καλή μου κοπέλα ότι έχει εγκαταλείψει το σπίτι και από τη στιγμή που δεν θέλει το παιδί δεν μπορεί να πάει μαζί του…Να το πάρεις εσύ και να φύγεις χίλιες φορές»

– Ρούλα : «Επειδή θέλω τα καλύτερα για το παιδί μου για αυτό δεν τ ‘ ακούω απ την αρχή αλλιώς θα την έπαιρνα και θα φεύγαμε μαζί γι’ αυτό. Επειδή δεν θέλω άλλο να τη στεναχωρώ άλλο δώστη στον Μάνο , εφόσον τη θέλει και τέλος…Πες να μιλήσετε όλοι μαζί χωρίς εμένα…Και αν είναι και αλλάξει γνώμη να έρθει να βρει, αν όχι θα με πάρεις για να μου το πεις…Εγώ δεν θέλω να είμαι μπροστά σε όλους μιλήστε του εσείς μόνο με τον πατέρα του»

Μηνύματα Facebook Ρούλας – Δήμητρας

Αίσθηση προκαλούν όμως και οι διάλογοι στο Facebook – Messenger μεταξύ των δύο αδελφών Πισπιρίγκου. Οι αρχές εξετάζουν τα μηνύματα μεταξύ των δύο γυναικών από τις 8/4/2021, ημερομηνία εισαγωγής της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο μέχρι τις 15/4 2021 που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ στο Ρίο.

Εντύπωση προκαλεί η προσήλωση της Ρούλας και οι αλλεπάλληλες ερωτήσεις στην αδελφή της αν ο Μάνος φορά βέρα , αν έχει ενεργό το Facebook και διάφορα άλλα.

– Ρούλα (8/4/21) :«Μήπως πρόσεξες αν είχε βέρα σήμερα, γιατί μου είπε την έχει βγάλει»

– Δήμητρα : «Όχι δεν τον κοίταξα καθόλου»

– Ρούλα: «Γ***** ούτε εγώ»

Σχτικά με το περιστατικό που έπεσαν οι σφυγμοί της Τζωρτζίνας φαίνεται να αναφέρουν:

- Ρούλα 8/4/21 ώρα 11.50 «Έπεσαν οι σφυγμοί στο 70 και κοπάναγε αυτό εχέστηκα!»

– Δήμητρα: «Άμα τον ξαναδούμε θα το κοιτάξω… Κοιμήθηκε το παιδί;…«Τέτοια λέγε να χορεύω πεντοζάλι απόψε»

– Ρούλα: «Ευτυχώς ήταν νοσηλεύτρια εδώ και μου λέει είναι που της πήρα πίεση ναι τώρααα»

Ρούλα 9/4/21 3.18: «Για μπες στο προφίλ (σ.σ. του Δασκαλάκη) του μία»

– Δήμητρα: «Όλα τα ίδια…Και δεν έχει ανεβάσει και τίποτα…Εντάξει μ… Τώρα πως είναι;»

– Ρούλα: «Αρχίζει να νυστάζει, καλά είναι όμως»

– Δήμητρα: «Για άστη να κοιμηθεί ρε παιδί μου… Και αν το ξανακάνει εγώ είμαι σίγουρη ότι θα είναι ψυχολογικό γιατί εκεί ηρεμεί και της βγαίνουν όλα…Και μακάρι να είναι αυτό δλδ»

– Ρούλα: Και εγώ αυτό λέω μακάρι να ναι αυτό. Τπτ άλλο γιατί δεν με κρατάν τα πόδια»

– Ρούλα 9/4/21 8.20 :«Κοίτα το προφίλ του γιατί γέννησε η γυναίκα του στιχουργού μήπως έχει ανεβάσει τπτ για βαφτιστήρι κτλπ και βγάλτο φωτό και κράτα το»

– Δήμητρα: «Ναι μισό…Τίποτα δεν έχει ανεβάσει…Το FACEBOOK ΄μπορεί να το έχει κλειδώσει και να μην μπορώ να δω»

– Ρούλα : «ΟΚ…Κοίτα μία το έβγαλε το παντρεμένος;»

– Δήμητρα: «Όχι…Το παιδί πώς είναι;»

– Ρούλα: Τη βέρα ήξερε να τη βγάλει…κοιμάται(η Τζωρτζίνα)»

– Δήμητρα: Όλα καλά δλδ;

– Ρούλα: «Ναι κοιμάται»

– Δήμητρα Πισπιρίγκου (10/4/21 10.42 μμ) «Τι γίνεται ρε πες μου εδώ τα έχουμε δει όλα»

– Ρούλα: «Δεν ξέρω ρε…Περίμενε, είναι όλοι από πάνω της ακόμα…Μιλάει»

– Δήμητρα: «Τι έπαθε;»

– Ρούλα: «Βγήκε λέει κάτι ,φαίνεται να ξεκινάει σαν βρογχίτιδα»

– Δήμητρα: «Δεν είναι κάτι σοβαρό όμως… Αυτό μας νοιάζει»-

– Ρούλα: «Πάει η γαστρεντερίτιδα τώρα πάμε στη βρογχίτιδα ,για να δούμε»

– Δήμητρα: «Μήπως έχει και τα δύο;»

– Ρούλα: «Ναι έχει τα κέρατά τους»

Πηγή: ereportaz.gr

