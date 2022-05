Πολιτική

ΥΠΕΞ - Κίεβο: η ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Πρεσβείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λειτουργεί ξανά η ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο. Ανέλαβε ως επιτετραμμένος ο Μανώλης Ανδρουλάκης.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται, η ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο επαναλειτουργεί με Επιτετραμμένο, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Την επίσημη επαναλειτουργία, ανακοίνωσε και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που τονίζει μεταξύ άλλων για να παράσχει βοήθεια στους Έλληνες πολίτες και τους Ομογενείς στη χώρα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

"Η Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο, τα στελέχη της οποίας είχαν αποχωρήσει από την πόλη για λόγους ασφαλείας λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λειτουργεί εκ νέου στην πόλη με το απαραίτητο προσωπικό.

Ο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Μαριούπολη, Μανώλης Ανδρουλάκης ανέλαβε ως Επιτετραμμένος.

Η Πρεσβεία, μαζί με το Γενικό Προξενείο στην Οδησσό, το οποίο λειτουργεί κανονικά, θα συνεχίσουν να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες, καθώς και στους Ομογενείς στην Ουκρανία.

Επισημαίνεται ότι οι συμβουλές προς τους Έλληνες πολίτες που περιέχονται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών στις 14 και στις 22 Φεβρουαρίου εξακολουθούν να ισχύουν."

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: μωρό “ξεπόρτισε” τα μεσάνυχτα από το σπίτι!

Μονεμβασιά – Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, τρελάθηκε

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Γενναιότερες επιδοτήσεις στο ρεύμα Μάιο – Ιούνιο