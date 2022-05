Οικονομία

Βενζίνη: αυξήσεις στις πωλήσεις αυτοκινήτων με εναλλακτικά καύσιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα αλλα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αύξηση της βενζίνης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, στρέφει τους καταναλωτές στην αγορά αυτοκίνητων με εναλλακτικά καύσιμα. Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση του κόστους μετακίνησης και ακολούθως η ευαισθησία για το περιβάλλον.

Αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων εναλλακτικών καυσίμων είχαν πολλές χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα η Σουηδία κατέγραψε αύξηση 14.625%, πουλώντας 589 συνολικά αυτοκίνητα από τα μόλις 4 που είχε πουλήσει το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Επίσης μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία με άνοδο 2.104,2%, στη Γερμανία με αύξηση 287,7%, στην Σλοβακία με αύξηση 280,7%, στην Τσεχία με άνοδο 197,1%, στην Λετονία με άνοσο 150%, στην Λιθουανία με αύξηση 144% και στην Πορτογαλία με άνοδο 117,3%. Στην χώρα μας οι πωλήσεις των αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα γνώρισε αύξηση 222%, με συνολικές 673 πωλήσεις, όταν την περσινή αντίστοιχη περίοδο οι πωλήσεις ήταν 209.

Αντίθετα, οι πωλήσεις αυτοκινήτων με βασικό καύσιμο τη βενζίνη ή το πετρέλαιο γνωρίζουν μείωση σε όλη την ΕΕ. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης. Η ηλεκτρική ενέργεια, που αν και αυτή έχει ανέβει κατακόρυφα, παραμένει οικονομικότερη σε σχέση με τα υγρά καύσιμα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι συνολικές ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν στους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Τα ηλεκτρικά οχήματα διπλασίασαν το μερίδιο αγοράς τους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και τώρα αποτελούν το 10% του συνόλου των πωλήσεων, ξεπερνώντας τα plug-in υβριδικά, που αντιπροσωπεύουν το 8,9% της αγοράς της ΕΕ.

Στην Ελλάδα το αντίστοιχο διάστημα βγήκαν στους ελληνικούς δρόμους 505 ηλεκτρικά οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 20,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Το ποσοστό μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό, αλλά υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ που είναι 53,4% με συνολικά 224.145 μονάδες. Στην χώρα μας τα υβριδικά αυτοκίνητα με μικρή ηλεκτρική αυτονομία γνώρισαν μεγάλη αύξηση (+45,1%) με συνολικά ταξινομημένα 1.274 αυτοκίνητα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν αρνητικό (-5,3%) με 199.107 μονάδες. Αύξηση γνώρισαν και τα υβριδικά αυτοκίνητα (+22,3%) με συνολικά 6.187 μονάδες, ενώ η κατηγορία στην ΕΕ γνώρισε αύξηση 5,3% με 563.030 συνολικό όγκο αυτοκινήτων.

Μείωση σημείωσαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων με φυσικό αέριο στην χώρα μας. Η αλματώδης αύξηση του φυσικού αερίου, αλλά και η έλλειψη αυτοκινήτων για άμεση παράδοση, απέτρεψε τους Έλληνες καταναλωτές να στραφούν σ' αυτή την κατηγορία. Έτσι στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 39,5%, πουλώντας μόλις 196 αυτοκίνητα. Μειωμένο ήταν και το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ, καθώς οι απώλειες άγγιξαν το 56%.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ οι πωλήσεις αυτοκινήτων με βασικό καύσιμο το πετρέλαιο γνώρισαν πτώση. Συγκεκριμένα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 η πτώση ήταν 33,2%, φτάνοντας συνολικά τις 378.009 μονάδες. Κατά συνέπεια, το μερίδιο αγοράς των αυτοκινήτων με ντίζελ συρρικνώθηκε κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Όλες οι αγορές της ΕΕ κατέγραψαν σημαντική πτώση, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων μεγάλων: Γαλλία (-44,1%), Ιταλία (-39,2%), Ισπανία (-30,8%) και Γερμανία (-20,2%). Μοναδική εξαίρεση σε όλη την ΕΕ αποτέλεσε η Ισλανδία που σημείωσε αύξηση 5,4%.

Ομοίως, το μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε σημαντικά κατά την ίδια περίοδο, από 40,8% σε 36%. Παρά την πτώση αυτή, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα παρέμειναν τα πιο δημοφιλή σε όγκο (808.039 μονάδες). Στη χώρα μας ταξινομήθηκαν 10.153 βενζινοκίνητα το πρώτο τρίμηνο φέτος έναντι 11.501 το αντίστοιχο περσινό διάστημα (-11,7%)

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησε και μετά τον πήγε στο Κέντρο Υγείας

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Πανσέληνος και ολική έκλειψη