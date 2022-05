Κοινωνία

"Το Πρωινό" - Παπαδόπουλος: η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι μαγκάκι

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η δήλωση του συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνα Παπαδόπουλου σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε "μαγκάκι" την πελάτισσά του.

Μεταξύ άλλων ανέφερε "από τα 6000 μηνύματα τα 5999 είναι μία ματιά από κλειδαρότρυπα" ενώ για τα μηνύματα μεταξύ Ρούλας - Μάνου που βγήκαν στην δημοσιότητα ανέφερε " για την απώλεια δόθηκε διευκρίνιση από τον Δασκαλάκη, αναφερόταν στην "απώλεια" της Ρούλας που απειλούσε να αυτοκτονήσει".

Τόνισε, μάλιστα, πως "δεν υπάρχει στοιχείο στη δικογραφία που να την κολλά στον τοίχο"

