Κοινωνία

Περισσός: Τρόμος για ηλικιωμένη στα χέρια ληστών

Ούτε την ηλικία της γυναίκας δεν σεβάστηκαν οι κακοποιοί που μπήκαν στο διαμέρισμά της και το άδειασαν.

Στο ισόγειο διαμέρισμα ηλικιωμένης, στο Περισσό, μπήκαν το βράδυ της Κυριακής, δύο διαρρήκτες, ερχόμενοι πρόσωπο με πρόσωπο μαζί της.

Οι δράστες μπήκαν από ανοιχτό παράθυρο στο σπίτι της 89χρονης, την οποία ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας κι έφεραν στο σπίτι «πάνω -κάτω».

Αφού αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα, απελευθέρωσαν την ηλικιωμένη κι εξαφανίστηκαν.

Η γυναίκα κάλεσε έντρομη τις Αρχές, όμως οι ληστές δεν εντοπίστηκαν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 21:30, περίπου, το βράδυ και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων.

