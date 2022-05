Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 10,2%

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις αυξήσεις στην Ενέργεια, στις μεταφορές και στα βασικά αγαθά.

Σε ιστορικό 30ετίας εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Απρίλιο.

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Απριλίου 2022 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2021 προέκυψε αύξηση 10,2% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Ο Γενικός ΔΤΚ τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Καταγράφεται σε ένα χρόνο αύξηση 122% στο φυσικό αέριο, 88% στον ηλεκτρισμό και 55% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ανατιμήσεις 29% στα καύσιμα και 15,8% στις μεταφορές με αεροπλάνο.

Αυξήθηκαν 22% τα έλαια, 14% τα κρέατα 13% τα λαχανικά και 11,7% τα γαλακτοκομικά. Συνολικά 10% υψηλότερα είναι το ψωμί.



Οι τομείς

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 10,2% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2021 προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

10,9% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. 1,6% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 35,2% στην ομάδα Στέγασ η, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

η, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. 4,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. 15,4% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο. 1,2% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές. 0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. 0,9% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Από τη μείωση του δείκτη κατά:

2,7% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Αχτσιόγλου - Χαρίτσης: Ευθύνη της κυβέρνησης η εκτόξευση του πληθωρισμού

Σε κοινό τους ανακοίνωσή οι τομεάρχες Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρουν: «Ενώ οι πολίτες ήδη αναγκάζονται να επιλέξουν αν θα πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις ή αν θα καλύψουν βασικές βιοτικές τους ανάγκες, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει νέο ρεκόρ για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο στο 10,2%.

Με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, που επί 9 ολόκληρους μήνες αρνείται να λάβει δραστικά μέτρα για την ανάσχεση της ακρίβειας, η χώρα μας καταγράφει διψήφιο πληθωρισμό για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Οι πολίτες συνειδητοποιούν με τον πιο επώδυνο τρόπο ότι η πολιτική της κυβέρνησης ισοδυναμεί με οικονομική και κοινωνική καταστροφή.

Οι προσπάθειες του κ. Μητσοτάκη να κατευνάσει την κοινωνική οργή, επιδοτώντας την αισχροκέρδεια με δημόσιο χρήμα, δεν ξεγελούν πλέον κανέναν. Η αντίστροφη μέτρηση για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα ξηλώσει τον μηχανισμό αισχροκέρδειας και θα εφαρμόσει ένα ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, έχει ξεκινήσει».