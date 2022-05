Κοινωνία

Φωτιά στην Σαλαμίνα

Στη "μάχη" έχουν ριχτεί και εναέρια μέσα

Μεγάλη φωτιά είναι τώρα σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Αιάντειο Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ επίγειες κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα.

Η φωτιά είναι κοντά σε οικισμό χωρίς μέχρι στιγμής να απειλεί σπίτι

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Αιάντειο Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 10, 2022

