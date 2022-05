Κοινωνία

Φωτιά στο Ψυχικό: γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό στο Ψυχικό.

Τραγωδία συνέβη στο Ψυχικό, όταν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε, εντοπίστηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, πιθανόν στο χώρο της κουζίνας, στην οδό Παρίτση 44 στο Νέο Ψυχικό. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς και ελέγχου του κτιρίου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν την γυναίκα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Η γυναίκα, που πιθανόν προσπαθούσε να ανέβει στην ταράτσα, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από την φωτιά δεν απειλήθηκαν άλλα διαμερίσματα του κτιρίου. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Παρίτση στο Νέο Ψυχικό. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 10, 2022





