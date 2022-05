Πολιτική

Τσίπρας: Στη ρήτρα Μητσοτάκη αντιτείνουμε τη ρήτρα πολιτικής αλλαγής

Από το βήμα της Βουλής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε "πυρά" κατά της κυβέρνησης. "Πόλεμος" Οικονόμου - ΣΥΡΙΖΑ.

Να το ξανασκεφτούν και να υπερψηφίσουν την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που προβλέπει ότι «όσο διαρκεί η κρίση και αναμένουμε την κρίση της ελληνικής Δικαιοσύνης για τη νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής, να μην κόβετε το ρεύμα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», κάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ και την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, σε παρέμβασή του, από το βήμα της Βουλής.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «έλλειμμα ενσυναίσθησης» ως προς το τι συμβαίνει στην κοινωνία και προσωπικά τον πρωθυπουργό, ότι «ακούει όσα εντέλλονται οι πάροχοι και η διαπλοκή». Σημείωσε ότι «η ΡΑΕ διαδίδει δεξιά κι αριστερά διαρροές χωρίς έρχεται να δώσει τα ακριβή νούμερα ως οφείλει να κάνει, να ενημερώσει τον λαό και το κοινοβούλιο πόσα είναι τα υπερκέρδη».

«Σιγά μη φορολογήσει ο κ. Μητσοτάκης τους φίλους του που έχουν μπει στη ΔΕΗ ως μέτοχοι και παίρνουν τα μερίσματα ή τους ιδιώτες», σχολίασε.

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες, κάθε κομματικής προτίμησης «να αντισταθούν στη χυδαία αισχροκέρδεια και εκμετάλλευση του μόχθου της, στην ανοχή και τη συνενοχή της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη». Τους κάλεσε «στη ρήτρα αναπροσαρμογής που εμείς την ονομάζουμε "ρήτρα Μητσοτάκη", να αντιτείνουμε τη ρήτρα πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, το συντομότερο». Γιατί, τόνισε, «όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, τόσο συσσωρεύονται δεινά και δυσκολεύει η επόμενη μέρα, η μέρα της ανοικοδόμησης της κοινωνίας και της οικονομίας».

Οικονόμου: Ο Τσίπρας εξακολουθεί να διαστρεβλώνει ενσυνείδητα την πραγματικότητα

"Και στο νέο σημερινό παραλήρημα του, στην αίθουσα του Κοινοβουλίου μάλιστα, ο κ. Τσίπρας, εξακολουθεί να διαστρεβλώνει ενσυνείδητα την πραγματικότητα. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει βγάλει δικό του λογαριασμό και την επιστροφή του 60% των αυξήσεων για την οποία με βάση τα Tsiptonomics «υπολογίζει» σε 600 ευρώ για κάθε καταναλωτή, κάτι που ποτέ δεν ειπώθηκε.

Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και θα υλοποιηθεί στο ακέραιο είναι ότι θα επιστραφεί σε όσους έχουν εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ το 60% των αυξήσεων, μετά τις εκπτώσεις των παρόχων και έως του ποσού των 600 ευρώ. Κι ότι θα φορολογηθούν με 90% τα υπερέσοδα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Τσίπρας ψευδόμενος όπως το συνηθίζει, το έχει κάνει 600 ευρώ στον καθένα για να μιλήσει στη συνέχεια, για «ψίχουλα». Εδώ και 15 χρόνια, που είναι πολιτικός αρχηγός, έχει αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη. Το κακό γι΄αυτόν είναι ότι η κοινωνία το ξέρει καλά.", αναφέρει ο Γιάννης Οικονόμου σε δήλωσή του.

Η απάντηση Ηλιόπουλου

"Ευχόμαστε στον κ. Οικονόμου και στον κ. Μητσοτάκη καλή τύχη. Τέλος Ιουνίου που θα δουν οι πολίτες στους λογαριασμούς τους τη νέα απάτη των δήθεν 600 ευρώ, θα τη χρειαστούν", αναφέρει στην απάντήσή του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος.

