Βόλος: Χτύπησε τον ανάπηρο πατέρα του

Η ποινή που του επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έναν 34χρονο, κάτοικο Ν. Ιωνίας, που κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη οπλοφορία.

Ο 57χρονος κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο και ο γιός του κατέθεσε ότι δεν έχει ούτε αμαξίδιο για να μετακινείται.

Το επεισόδιο ανάμεσα σε πατέρα και γιο έγινε στις 9 Μαρτίου 2021 στη Ν. Ιωνία, όταν ο κατηγορούμενος, ηλικίας 34 χρονών, συνελήφθη μετά από μήνυση του πατέρα του, που είναι ανάπηρος στο ένα πόδι.

Ενώ ο γιός βρισκόταν στο σπίτι που διαμένει με τον πατέρα του, στις 11 το πρωί, λόγω διαφορών που είχαν, χτύπησε τον 58χρονο με τα χέρια στο κεφάλι, του κατάφερε χτυπήματα στον δεξί μάτι και στον καρπό του χεριού, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μώλωπες και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Σε έρευνα που έγινε από την Αστυνομία στο σπίτι βρέθηκε ένα αεροβόλο, που όμως ο 34χρονος δεν χρησιμοποίησε κατά του πατέρα του.



Το Δικαστήριο καταδίκασε τον 34χρονο σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Ο πατέρας του κατηγορούμενου δεν παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο λόγω της αναπηρίας και όταν ρωτήθηκε ο κατηγορούμενος γιατί δεν τον έφερε μαζί του, απάντησε ότι δεν έχει ούτε καρότσι για να μετακινείται!

Ο 34χρονος, που είναι χρήστης ουσιών, είχε ζητήσει αναβολή από το Δικαστήριο, αλλά το αίτημά του δεν έγινε δεκτό και καταδικάστηκε.

πηγή: magnesianews.gr

