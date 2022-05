Life

Eurovision: Η Αμάντα Γεωργιάδη και οι ευχές της υπεραιωνόβιας γιαγιάς της! (βίντεο)

Λίγο πριν τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, η ηλικίας 101 ετών γιαγιά της τραγουδίστριας, της έδωσε τις πιο θερμές ευχές!

Λίγες ώρες πριν τον αποψινό Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2022 που θα διεξαχθεί στο “PalaOlimpico” του Τορίνο της Ιταλίας, η Αμάντα Γεωργιάδη και η ελληνική αποστολή έχει τελειοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες που έλειπαν ώστε να είναι η εμφάνιση της χώρας μας άρτια.

Ερμηνευτικά η Αμάντα Γεωργιάδη ενθουσίσε για ακόμη μία φορά στο χθεσινό jury show, ενώ ο Φωκάς Ευαγγελινός έφτιαξε κάτι μοναδικό επί σκηνής που μεταφέρει ακριβώς το συναίσθημα που δημιουργεί το τραγούδι μας, “Die Together”.