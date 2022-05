Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τρίτη, μεγαλώνοντας την «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια μειώνεται, σταδιακά, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 6.416 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν στην Αττική ακόμη 2814 μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη 580 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αργολίδας

Αχαΐας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Κέρκυρας

Κορινθίας

Λάρισας

Μεσσηνίας

Ρόδου

Σερρών.

Παράλληλα, ανησυχία λόγω της νέας αύξησης του ιικού φορτίου σε ορισμένες περιοχές, προκαλούν τα ευρήματα από την έρευνα στα λύματα των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

