“Πρωινοί Τύποι”: Πρωτιά στην τηλεθέαση το Σαββατοκύριακο

Η πρωινή ενημερωτική συντροφιά του ΑΝΤ1, που καλύπτει όλο το φάσμα της ειδησεογραφίας, μαζί με ευχάριστες νότες και ξεχωριστά θέματα από όλη την Ελλάδα, κερδίζει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.

Ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης, μαζί με την Ηρώ Ράντου κάθε Σαββατοκύριακο κλείνουν το μάτι στην ενημέρωση με τους τηλεθεατές να τους επιλέγουν για να μάθουν όσα συμβαίνουν στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, αλλά και στον κόσμο.

Οι Πρωινοί Τύποι του ANT1 το Σάββατο 7/5 και την Κυριακή 8/5 έβαλαν για άλλη μια φορά σε πρώτο πλάνο όλες τις τελευταίες εξελίξεις της επικαιρότητας και κατέκτησαν την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής τους με μέσο όρο 13,7%.

Μάλιστα, το Σάββατο 7/5, στο δυναμικό κοινό 18-54, προηγήθηκαν έναντι του ανταγωνισμού με 14,6%, ενώ στους άνδρες ηλικίας 35-44 σκόραραν 25,2%.

