Οικονομία

“Τώρα για το μέλλον”: Το ESG και τα μεγάλα ψηφιακά έργα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα για την καινοτόμα και δυναμικη επιχειρηματική κουλτούρα, που "καλλιεργεί" το βιώσιμο μέλλον για όλους, παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1.

Το ενημερωτικό ένθετο «Τώρα για το Μέλλον», με τον Γιώργο Κούρο και την Ηρώ Ράντου, που έκανε πρεμιέρα την Δευτέρα 9 Μαΐου στον ΑΝΤ1, στην δεύτερη εκπομπή του, το μεσημέρι της Τρίτης, επικεντρώθηκε στα μεγάλα ψηφιακά έργα που «έρχονται» το 2022. Η φετινή χρονιά φαίνεται πως είναι έτος - ορόσημο για την ψηφιακή πρόοδο της χώρας, καθώς μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, αναμένεται να «τρέξουν» 60 μεγάλα έργα πληροφορικής, που θα αναβαθμίσουν το Δημόσιο και θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις. Οι αναγκαίοι πόροι θα εξασφαλιστούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ακόμη, απαντήθηκε το ερώτημα «τι είναι το ESG και γιατί ήρθε για να μείνει». Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος δεν είναι μόνο το κέρδος. Η κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, αλλά και η διαφάνεια στις συναλλαγές, τίθενται εξίσου σε απόλυτη προτεραιότητα. Είναι τα λεγόμενα κριτήρια «ESG» που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις, αν θέλουν να έχουν ικανοποιημένους πελάτες και εργαζόμενους.

Παρακολουθήστε τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από την σημερινή εκπομπή «Τώρα για το μέλλον»:





«Τώρα για το μέλλον»





Ενημερωτικό ένθετο με τον Γιώργο Κούρο και την Ηρώ Ράντου

Κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη στις 13:30 (στο Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων) & κάθε Σαββατοκύριακο στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ».





Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Ψυχικό - Φωτιά: πέθανε πριν δει το νεογέννητο εγγόνι της

“Άγριες Μέλισσες”: πιέσεις και κίνδυνοι στο επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: επεισόδια στο ΑΠΘ (εικόνες)