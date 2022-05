Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - “Ινδιάνος”: απαλλαγή με βούλευμα για τα επεισόδια

Τι αποφάσισαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον άνδρα που είχε προφυλακιστεί, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού σε ομαδική επίθεση. Πως θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο ”Ινδιάνος”.

Της Λίας Κοντοπούλου

Απαλλάσσεται με βούλευμα ο επονομαζόμενος «Ινδιάνος», ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, τον Μάρτιο του 2021.

Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, αφού μελέτησαν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την ανακριτική διαδικασία, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όχι μόνο ο κατηγορούμενος δεν επιτέθηκε σε βάρος των αστυνομικών που επέβαιναν στις μηχανές τους, αλλά δεν βρισκόταν καν στη Νέα Σμύρνη και επομένως δεν μετείχε στα επεισόδια.

Ο «Ινδιάνος» είχε προφυλακιστεί για 7 μήνες, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.

Από την πρώτη στιγμή δήλωνε αθώος και πως δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Τώρα, όπως λέει ο δικηγόρος του, Παύλος Σαράκης, δικαιώνεται και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει κατά όσων τον ενέπλεξαν άδικα.

