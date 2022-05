Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πτώματα Ρώσων στρατιωτών σε τρένα - ψυγεία (βίντεο)

Η Ρωσία φέρεται να μην ενδιαφέρεται για την απομάκρυνση των σορών των στρατιωτών της.



Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera παρουσίασε βίντεο στο οποίο δείχνει ένα βαγόνι ψυγείο με πτώματα στρατιωτικών που θεωρείται ότι είναι Ρώσοι που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεση του το τηλεοπτικό δίκτυο, τα πτώματα στο βαγόνι ανήκουν σε Ρώσους στρατιωτικούς, τα οποία εγκατέλειψε ο ρωσικός στρατός όταν υποχώρησε από την περιοχή του Κιέβου. Οι νεκροί φορούν τις στρατιωτικές τους στολές, που είναι όμοιες με τις στολές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Al Jazeera έδειξε ως αποδεικτικά στοιχείο του γεγονότος ότι είναι Ρώσοι στρατιώτες ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο που έχει ετικέτα στην ρωσική γλώσσα που δείχνει ότι έχει κατασκευασθεί στο εργοστάσιο Technicom της Αγίας Πετρούπολης. Επίσης στα ρούχα ενός από τους νεκρούς στρατιώτες υπάρχει το διακριτικό στολής που γράφει «Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας».





Στο βίντεο δείχνουν διακριτικά του Σώματος αλεξιπτωτιστών, ενώ η δημοσιογράφος χαρακτηρίζει το σκοτωμένο στρατιώτη «αλεξιπτωτιστή των επίλεκτων μονάδων». Στα ρούχα του βρέθηκε σακουλάκι με πλήθος χρυσών κοσμημάτων. Ο συνταγματάρχης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Βλαντίμιρ Λιαμζίν δήλωσε ότι η Ρωσία αρνείται να περισυλλέξει τους νεκρούς της από τα πεδία των μαχών και ότι, αν η ρωσική κυβέρνηση δεν αλλάξει την στάση της στο θέμα αυτό, τότε η Ουκρανία θα αναλάβει με δικά της έξοδα τις κηδείες τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε τις εν λόγω πληροφορίες. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει για τελευταία φορά στις 25 Μαρτίου ότι στην Ουκρανία 1351 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και 3.825 τραυματίσθηκαν.

