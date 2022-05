Κόσμος

Βρετανία: Ο Πρίγκιπας Κάρολος στην θέση της Ελισάβετ στο Κοινοβούλιο (εικόνες)

Απούσα, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ από την έναρξη εργασιών του βρετανικού κοινοβουλίου.



Ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας παρουσίασε σήμερα τη νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης, αναφερόμενος επιγραμματικά στην επιστροφή του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στις προεκλογικές του δεσμεύσεις να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες σε όλη τη Βρετανία και να μεγιστοποιήσει τις μετά το Brexit ελευθερίες.

Στην ομιλία παρουσιάστηκαν 38 νομοσχέδια, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αναδιάρθρωση της αγοράς ελεγκτικών υπηρεισών, την πάταξη της παράνομης χρηματοδότησης και την προσπάθεια να γίνει πιο ελκυστικό το Σίτι του Λονδίνου σε διεθνείς επενδυτές μετά το Brexit.

«Η προτεραιότητα της κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας είναι να αναπτυχθεί και να ενδυναμωθεί η οικονομία και να μειωθεί το κόστος διαβίωσης για τις οικογένειες», δήλωσε ο Κάρολος στο Κοινοβούλιο, διαβάζοντας την ομιλία εξ ονόματος της βασίλισσας, που δεν παρευρέθηκε στην τελετή λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την κινητικότητά της.

«Η κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα ωθήσει την οικονομική ανάπτυξη για να βελτιώσει τα επίπεδα διαβίωσης και να χρηματοδοτήσει βιώσιμες επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό θα υπογραμμιστεί από μια υπεύθυνη προσέγγιση στα δημόσια οικονομικά, μειώνοντας το χρέος παράλληλα με την μεταρρύθμιση και τη μείωση φόρων».

Ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής τελετής για την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου, αντικαθιστώντας την 96χρονη βασίλισσα Ελισάβετ, που απείχε από το σημαντικό αυτό γεγονός για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες.

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ ότι η βασίλισσα δεν θα παρίστατο στην τελετή καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα με την κινητικότητά της, ο 73χρονος Κάρολος έφθασε στο Ουεστμίνστερ για να παρουσιάσει τη νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης. Ο Κάρολος, που τα τελευταία χρόνια είχε παρευρεθεί στην έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στο πλάι της μητέρας του, άρχισε την ανάγνωση κάθε νομοσχεδίου, με τη φράση «η κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας…».

Η βασίλισσα απείχε από την τελετή αυτή δύο φορές κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της –το 1959 και το 1963, όταν ήταν έγκυος στους γιους της Άντριου και Έντουαρντ. Η βασίλισσα, που έχει χάσει μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις από τότε που νοσηλεύτηκε για ένα βράδυ τον περασμένο Οκτώβριο για αδιευκρίνιστη ασθένεια, εξέδωσε ειδικές επιστολές, εξουσιοδοτώντας τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά της σε αυτή την τελετή.

