Eurovision - Ελλάδα: “παρατράγουδα” με διαρροή βίντεο από την πρόβα (βίντεο)

“Ετοιμοπόλεμη” δηλώνει η εκπρόσωπος της Ελλάδας, που διεκδικεί στον ημιτελικό, ένα “εισιτήριο” για τον τελικό του Σαββάτου. Αναστάτωση από την διαρροή βίντεο με την πρόβα της.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στο Τόρινο, προκλήθηκε αναστάτωση στους υπευθύνους της ελληνικής αποστολής, μετά από την διαρροή ενός βίντεο από την τελευταία πρόβα που έκανε η Αμάντα Γεωργιάδη.

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο απεσταλμένος στο Τορίνο, Θάνος Κλωνόπουλος, η ελληνική αποστολή διαμαρτύρεται για την διαρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός λεπτού, από την τελευταία πρόβα της τραγουδίστριας που εκπροσωπεί την Ελλάδα.

Είναι η πρόβα που είδαν οι κριτικές επιτροπές των χωρών και έδωσαν την βαθμολογία τους, το βράδυ της Δευτέρας.

Στο βίντεο αποτυπώνεται ακριβώς πως θα παρουσιαστεί το ελληνικό τραγούδι, δηλαδή πως θα εμφανιστεί απόψε η ελληνική συμμετοχή στις τηλεοπτικές οθόνες, «κλέβοντας» έτσι οποιοδήποτε στοιχείο έκπληξης για τους τηλεθεατές.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η διαρροή έγινε από τον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο οποίος ως μέλος της παραγωγής της Eurovision γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες. Προς τούτο οι υπεύθυνοι της ελληνικής αποστολής, έχουν ζητήσει να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις.

