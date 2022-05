Τεχνολογία - Επιστήμη

Γυναικοκτονία - Σούρας: ο δράστης στην Καβάλα έχει το “σύνδρομο των Γλυκών Νερών” (βίντεο)

Τι λέει για τον δολοφόνο της φαρμακοποιού και το “όπλο” της ζήλιας. Τι αναφέρει για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και τον φόνο της Καρολάιν. Γιατί λέει πως η Ρούλα Πισπιρίγκου “έχει ομολογήσει”.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν καλεσμένος την Τρίτη ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, για να σχολιάσει μερικά από τα εγκλήματα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ερωτηθείς για τα νεκρά παιδιά στην Πάτρα και τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει η Ρούλα Πισπιρίγκου με την αδελφή της, ο Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan είπε πως «πλέον η κυρία δεν χρειάζεται και να μιλήσει. Ομολόγησε και μίλησε η ζωή της».

Για τον δράστη της δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, ο κ.Σούρας είπε πως στον καθ΄ ομολογίαν του συζυγοκτόνο, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, είναι εμφανές πως υπάρχει «κοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Είναι μια κανονική ψυχοπαθητική διαταραχή της κοινωνικότητας, με στοιχεία ναρκισσισμού, αλλά όχι με ναρκισσισμό, δεν σκοτώνει ο ναρκισσιστής».

«Δυστυχώς, θέλω να πιστεύω άθελα του, έχει δημιουργήσει “σχολή”, ως δράστης ενός εγκλήματος για το οποίο κανένας δεν ήθελε να πιστέψει ότι μπορεί να διαπράξει, ότι μπορεί να κάνει έγκλημα», προσέθεσε ο Δημήτρης Σούρας, καταλήγοντας πως με την δολοφονία της γυναίκας του, με την κίνηση να βάλει πάνω στο νεκρό σώμα της το μωρό τους και την εν γένει συμπεριφορά του μετά από το έγκλημα, έδειξε ότι «δεν έχει συναισθήματα και τολμούσε με δόλο να παίζει τόσο πολύ με τα συναισθήματα της οικογένειας της γυναίκας που σκότωσε».

Για την γυναικοκτονία στην Καβάλα, ο Δημήτρης Σούρας σχολίασε πως «γεμίσαμε Μπάμπηδες» και σημείωσε πως «η δολοφονία έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτήν στα Γλυκά Νερά. Ένας άνθρωπος για τον οποίο γίνονταν καταγγελίες, αλλά ποτέ δεν προχωρούσαν, που σκότωσε την γυναίκα του και έκανε σκηνοθεσία. Εδώ η ζήλια προκύπτει ως μια δικαιολογία απαλλαγής από την ποινή που τον περιμένει, για κανέναν άλλον λόγο. Γιατί τα έκανε όλα αυτά; Δεν σκέφθηκε τα παιδιά του; Γιατί σκηνοθέτησε; Γιατί δεν έχει κανέναν συναίσθημα και έχει το “σύνδρομο των Γλυκών Νερών”, γεμίσαμε Μπάμπηδες».

Τέλος, ερωτηθείς για τον δράστη του τροχαίου – σοκ στην Μονεμβασιά, με τους δύο νεκρούς, ο κ. Σούρας απάντησε πως «σε αυτήν την περίπτωση θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Με όλον τον σεβασμό και με θερμά συλλυπητήρια για τους ανθρώπους που έχουν φύγει, εμένα αυτή η ιστορία μου θυμίζει ψυχική ασθένεια».

