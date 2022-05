Μάντσεστερ Σίτι: Ο Χάαλαντ στους “πολίτες”

Αθλητικά

Η πρώτη "βόμβα" του καλοκαιριού έσκασε στο ποδόσφαιρο, αφού η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ από την Ντόρτμουντ.



Με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει από τη νέα σεζόν την καριέρα του ο Νορβηγός επιθετικός της Ντόρτμουντ, Έρλινγκ Χάαλαντ. «Η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση του επιθετικού Έρλινγκ Χάαλαντ από την Ντόρτμουντ την 1η Ιουλίου», όπως ανέφερε η αγγλική ομάδα σε ανακοίνωσή της. «Η μεταγραφή παραμένει υπό την αίρεση της οριστικοποίησης των όρων του συλλόγου με τον παίκτη», πρόσθεσε η ανακοίνωση η Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν έδωσε οικονομικές λεπτομέρειες για τη συμφωνία, αλλά τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το συνολικό κόστος αγοράς του Χάαλαντ για συμφωνία πέντε ετών, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του μισθού, των αμοιβών του μάναζτερ και των μπόνους.

Οι «Times» αναφέρουν αναλυτικά ότι ο Χάαλαντ θα λαμβάνει 400.000 λίρες την εβδομάδα (467.000 ευρώ), που ισοδυναμούν με 24 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν, κάτι που θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Premier League, μαζί με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Η Σίτι, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα, θα πληρώσει στη Ντόρτμουντ τη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη, που τελικά δεν είναι 75 εκατ. ευρώ όπως εικάζεται, αλλά 60 εκατ. ευρώ, αν και το τελικό κόστος της μεταγραφής θα ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ, υπολογίζοντας τις προμήθειες στον πατέρα του ποδοσφαιριστή και τον μάνατζερ.

Η αξία του 21χρονου Νορβηγού διεθνή επιθετικού έχει εκτοξευθεί χάρη στη Ντόρτμουντ, μετά την απόκτησή του από την αυστριακή Σάλτσμπουργκ πριν από δύο χρόνια. Ο Χάλααντ σκόραρε 41 γκολ σε ισάριθμους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, ενώ συνολικά από την άφιξή του στη Ντόρτμουντ, τον Ιανουάριο του 2020, ο Νορβηγός κατάφερε να σκοράρει 85 γκολ σε 88 παιχνίδια.

