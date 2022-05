Πολιτική

Μπακογιάννης - Θεοδωρικάκος “στα μαχαίρια” για την αστυνόμευση στην Αθήνα (βίντεο)

Σφοδρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στους δύο άνδρες, μετά τις αιχμές του Δημάρχου Αθηναίων για ελλιπή παρουσία της Αστυνομίας και για απροθυμία του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για συνάντηση μαζί του.

Δηλώσεις με αιχμές και παράπονα από τον Δήμαρχο Αθηναίων για την αστυνόμευση στην πρωτεύουσα, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εξέφρασε την απορία του για την σκοπιμότητα τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε μεταξύ άλλων, «Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι και φίλος μου, αλλά οφείλω να σας πω και να το πω και δημόσια, γιατί εδώ έχει φτάσει η απόγνωση μου, ότι τον παρακαλώ εδώ και ένα μήνα να συναντηθούμε. Καταλαβαίνω ότι προφανώς ο υπουργός έχει άλλα ζητήματα, έχει πολλά ζητήματα, αλλά φαντάζομαι ότι μεταξύ των πρώτων 10 και η Αθήνα. Να σας το πω κι αλλιώς, “Τάκη, έχουμε πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνουμε και πρέπει κάτι να κάνουμε άμεσα”».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για «υποχώρηση» της Αστυνομίας τους τελευταίους μήνες από το κέντρο της Αθήνας και για την ανάγκη ενός νέου σχεδίου για την πόλη.

«Ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που θέλει να παίξει οποιοδήποτε πολιτικό παιχνίδι είμαι εγώ. Είμαι περήφανο μέλος της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω πραγματικά ότι αυτή είναι η καλύτερη κυβέρνηση που είχαμε, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και πιστεύω πραγματικά ότι αυτός είναι ο καλύτερος Πρωθυπουργός που είχαμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, όμως αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και δεν έχουμε την υποχρέωση να αναφέρουμε τα προβλήματα για να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας», σημείωσε ακόμη ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας στον Δήμαρχο Αθηναίων, ανέφεραν πως «Η πραγματικότητα είναι ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο Οικονόμου, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας, εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με το Δήμαρχο Αθηναίων και άλλα στελέχη για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παρεμπορίου. Επίσης, ο επικεφαλής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνση Αττικής είναι σε συνεχή και άμεση επικοινωνία με τους εντεταλμένους συμβούλους για θέματα ασφαλείας του Δήμου Αθηναίων. Πραγματικότητα είναι επίσης, οι αλλεπάλληλες δράσεις που έχει πραγματοποιήσει η Ελληνική Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας το τελευταίο δίμηνο. Στις επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν 2.585 έλεγχοι ατόμων, 617 προσαγωγές παράνομων μεταναστών, 23 συλλήψεις για ναρκωτικά και 13 συλλήψεις για παρεμπόριο».

Πηγές του Δήμου Αθηναίων απάντησαν στην ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως εξής: «Ο Υπουργός ας περπατήσει στους δρόμους και τις γειτονιές της Αθήνας για να δει και των κατοίκων τις πραγματικότητες. Ο Δήμαρχος θα τον συνοδεύσει και θα τον ξεναγήσει ευχαρίστως. Άλλη ανακοίνωση, δήλωση, ανάρτηση, δεν έχει. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή».?

Ανταπαντώντας στον Δήμαρχο Αθηναίων, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπήρξε η ακόλουθη απάντηση: «Θα είναι χρήσιμο στο Δήμαρχο Αθηναίων να συμμετέχει από πιο κοντά στις επόμενες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστών του παραεμπορίου και οποιουδήποτε παρανομεί. Εκτός αν πιστεύει ότι δεν είναι χρήσιμες αυτές οι δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας».

